Ramazan'da Ağız Kokusuna Dikkat - Son Dakika
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Sağlık

Ramazan'da Ağız Kokusuna Dikkat

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Diş hekimi İnanmaz, Ramazan'da ağız kokusunu önlemek için diş fırçalamayı ve su tüketimini öneriyor.

17.03.2025 10:25
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Ramazan ayında ağız kokusuna dikkat

MALATYA - Diş hekimi Şeyda Polat İnanmaz Ramazan ayında en sık karşılaşılan problemlerden birinin ağız kokusu olduğunu belirterek, dişlerin düzenli bir şekilde fırçalamasının önemine vurgu yaptı.

Ramazan ayında değişen beslenme alışkanlıklarının ağız diş sağlığında bir takım olumsuzlukları beraberinde getirdiğini kaydeden uzmanlar iftar ve sahur sonrası dişlerin düzenli bir şekilde fırçalanmasının önemine dikkat çekiyor.

Malatya- Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi Dt. Şeyda Polat İnanmaz, ağız ve diş sağlığının devamlığı açısından dişleri fırçalamanın yanı sıra diş ipi ve gargara kullanılmasını önerdiklerini kaydetti.

"İftar ve sahur aralığında su tüketimi önemli"

Ramazan ayında en sık karşılaşılan sorunlardan birinin ağız kokusu olduğunu aktaran Dt. İnanmaz, "Uzun süre açlığa bağlı olarak ağız ve midemizin susuz kalması sonucu ağız kokusu problemi yaşıyoruz. Bunu önlemek için dişlerimizi düzenli fırçalamaya ek olarak diş ipi ve gargara kullanımı ile birlikte sigara tüketimini azalmamız ve iftar ile sahur aralığında su tüketimiz gerekiyor. Bunların haricinde çay, kahve ve çikolata besilerinden de uzak durmayı öneriyoruz. Bunlara dikkat edersek ağız kokusu problemini azalmış oluruz" dedi.

Düzenli ağız bakımın sağlıklı bir yaşam için önemine vurgu yapan Dt. İnanmaz yılda en az iki defa hekim kontrolünün yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan'da Ağız Kokusuna Dikkat - Son Dakika

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