Ramazan'da Beslenme İpuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ramazan'da Beslenme İpuçları

Uzmanlar, Ramazan'da yeterli beslenmenin bağışıklık için kritik olduğunu vurguluyor.

09.03.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında yeterli beslenmeye dikkat

KONYA - Ramazan ayında beslenmenin önemine değinen uzmanlar, sahur yapılmadığı zaman tek öğünde beslenme olduğunu ve bunun yetersiz kalması sonucu bağışıklık sisteminde çökme olabileceğine dikkat çekiyor.

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, Ramazan ayında düzenli beslenmenin önemli olduğunu, yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemine zarar verdiğini belirterek, "Ramazanda beslenme oldukça önemli. Daha çok aslında uykumuz bölünmesin diye sahura kalkmıyoruz ama sahur çok önemli. Sahur yapmadığımız zaman tek öğünde besleniyoruz ve bu da maalesef yetersiz beslenmeye yol açıyor. Yetersiz beslenmeye bağlı olarak da bağışıklık sistemimiz de çöküyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sahuru böyle yemek tarzında değil ama daha çok kahvaltı gibi yapalım. Protein içeriği yüksek yani bir yumurta, menemen, omlet çeşitlendirerek, peynir çeşitleri ama çok tuzlu peynir olmamasına dikkat edelim ki gün içerisinde susamayalım. Zeytin tüketebilirsiniz ama zeytin bazı kişilerde birazcık susamaya yol açtığı için onu ceviz ya da avokadoyla değiştirebilirsiniz. Yeşillik grubu mutlaka olsun istiyoruz, çünkü susamanızın önüne geçecek. Ekmek grubu yani bir karbonhidratımız olması gerekiyor. Burada da beyaz ekmek yerine tam tahıllı siyez, ekşi mayalı çavdar ekmekler gibi lif içeriği yüksek olanları tercih edelim. Bir de böyle bir börek yiyelim istemiyoruz. Buna dikkat edelim. Meyve tüketimi maalesef Ramazanda azalıyor. O yüzden sahura da bir tane meyve koyabiliriz. Bunu şekersiz komposto ya da hoşaf şeklinde de tercih edebilirsiniz. Yine protein içeriği yüksek olsun hem de tok tutsun ayran ya da yoğurt da mutlaka sahura ilave edebilirsiniz ama bunlar yetmiyor. Hala çok acıkıyorum derseniz aslında chia tohumu da çok güzel tokluk sağlar. Suyunuza böyle bir yemek kaşığı koyup içebilirsiniz ya da yine yoğurdunuzda koyarak tercih edebilirsiniz" dedi.

"Önden çorbayla başlayalım çorba tüketirken yanında yoğurt ve salata eşlik etsin"

İftarda sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunan Nazlı, "İftar yaparken önden 1-2 bardak kadar oda ısısında suyu içip orucu açalım. Bir tane hurma tüketelim çünkü gün içerisinde beslenemediğimiz için kan şekerimiz düşük seyrediyor. Oradaki tüketeceğimiz hurmamız kan şekerimizi yavaş yavaş yükseltmeye yardımcı olacak. Önden çorbayla başlayalım, çorba tüketirken yanında yoğurt ve salata eşlik etsin. Çorbadan sonra bir 5-10 dakika ara verelim nedeni ise çok hızlı yediğimiz zaman gastrit, reflü, gaz, şişkinlik sorunlarına yol açabiliyor ve bu hızlı bir şekilde kilo artışına da yol açabildiği için bu 5-10 dakikalık arada namaz kılabilirsiniz ya da masada oturup birazcık bekleyebilirsiniz. Yemeklerimizin dönüşümlü bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Yani bir gün etli bir yemek yediysek bir gün sebzeli, bir gün tavuksa bir gün kuru baklagil gibi mutlaka bunların dönüşümlü yapmamız önemli. Sadece protein ağırlıklı beslenme oluyor, bunu istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Tahin, kalsiyum içeriğinden kaynaklı kemik ve kaslarımızı koruyucu etkiye sahiptir"

Ramazan ayında tüketimi artan tahinin vitamin zenginliğinden bahseden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı, "Tahin, öğütülmüş susam tanelerinin Arapça adıdır. Antik Yunanlılarda hem yiyecek hem de ilaç olarak kullanılmaktaydı. Modern çağda ise yüksek besin içeriğinden kaynaklı oldukça tavsiye edilmektedir. Yüksek protein içeriğinden dolayı özellikle vegan, vejetaryen beslenenler, inek sütü alerjisi olan kişilerde mutlaka beslenmelerine ilave etsinler. Çünkü hem yüksek protein içeriğine sahip hem de yüksek kalsiyum içerdiği için. Bu yüzden bağışıklık sistemimizi güçlendirir, antioksidan içeriğe sahip olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, yaşlanmayı geciktirir. A ve E vitamini içerdiği için yine tahin kalsiyum içeriğinden kaynaklı kemik ve kaslarımızı koruyucu etkiye sahiptir. Çok güzel enerji verir. Hem sporcularda tercih edilebileceği gibi gün içerisinde çok yorgunluk yaşayan kişiler, Ramazanda enerjim çok düşüyor diyen kişiler de mutlaka tahin tüketmelidir. Aynı zamanda toksinleri attığı için hem karaciğer hem de böbrek sağlığına karşı oldukça etkilidir. Daha çok tok tuttuğu için diyabeti olan kişilerde ekmek tarifi olarak veriyorum. Un içermediği için kan şekerimizi yükseltmiyor ve uzun süre tokluk sağlıyor. Bence bunu sahurda da mutlaka yapabilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan'da Beslenme İpuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:57:25. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan'da Beslenme İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.