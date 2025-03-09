Ramazan'da Beslenme İpuçları

Ramazan ayında yeterli beslenmeye dikkat

KONYA - Ramazan ayında beslenmenin önemine değinen uzmanlar, sahur yapılmadığı zaman tek öğünde beslenme olduğunu ve bunun yetersiz kalması sonucu bağışıklık sisteminde çökme olabileceğine dikkat çekiyor.

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, Ramazan ayında düzenli beslenmenin önemli olduğunu, yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemine zarar verdiğini belirterek, "Ramazanda beslenme oldukça önemli. Daha çok aslında uykumuz bölünmesin diye sahura kalkmıyoruz ama sahur çok önemli. Sahur yapmadığımız zaman tek öğünde besleniyoruz ve bu da maalesef yetersiz beslenmeye yol açıyor. Yetersiz beslenmeye bağlı olarak da bağışıklık sistemimiz de çöküyor. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sahuru böyle yemek tarzında değil ama daha çok kahvaltı gibi yapalım. Protein içeriği yüksek yani bir yumurta, menemen, omlet çeşitlendirerek, peynir çeşitleri ama çok tuzlu peynir olmamasına dikkat edelim ki gün içerisinde susamayalım. Zeytin tüketebilirsiniz ama zeytin bazı kişilerde birazcık susamaya yol açtığı için onu ceviz ya da avokadoyla değiştirebilirsiniz. Yeşillik grubu mutlaka olsun istiyoruz, çünkü susamanızın önüne geçecek. Ekmek grubu yani bir karbonhidratımız olması gerekiyor. Burada da beyaz ekmek yerine tam tahıllı siyez, ekşi mayalı çavdar ekmekler gibi lif içeriği yüksek olanları tercih edelim. Bir de böyle bir börek yiyelim istemiyoruz. Buna dikkat edelim. Meyve tüketimi maalesef Ramazanda azalıyor. O yüzden sahura da bir tane meyve koyabiliriz. Bunu şekersiz komposto ya da hoşaf şeklinde de tercih edebilirsiniz. Yine protein içeriği yüksek olsun hem de tok tutsun ayran ya da yoğurt da mutlaka sahura ilave edebilirsiniz ama bunlar yetmiyor. Hala çok acıkıyorum derseniz aslında chia tohumu da çok güzel tokluk sağlar. Suyunuza böyle bir yemek kaşığı koyup içebilirsiniz ya da yine yoğurdunuzda koyarak tercih edebilirsiniz" dedi.

"Önden çorbayla başlayalım çorba tüketirken yanında yoğurt ve salata eşlik etsin"

İftarda sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunan Nazlı, "İftar yaparken önden 1-2 bardak kadar oda ısısında suyu içip orucu açalım. Bir tane hurma tüketelim çünkü gün içerisinde beslenemediğimiz için kan şekerimiz düşük seyrediyor. Oradaki tüketeceğimiz hurmamız kan şekerimizi yavaş yavaş yükseltmeye yardımcı olacak. Önden çorbayla başlayalım, çorba tüketirken yanında yoğurt ve salata eşlik etsin. Çorbadan sonra bir 5-10 dakika ara verelim nedeni ise çok hızlı yediğimiz zaman gastrit, reflü, gaz, şişkinlik sorunlarına yol açabiliyor ve bu hızlı bir şekilde kilo artışına da yol açabildiği için bu 5-10 dakikalık arada namaz kılabilirsiniz ya da masada oturup birazcık bekleyebilirsiniz. Yemeklerimizin dönüşümlü bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Yani bir gün etli bir yemek yediysek bir gün sebzeli, bir gün tavuksa bir gün kuru baklagil gibi mutlaka bunların dönüşümlü yapmamız önemli. Sadece protein ağırlıklı beslenme oluyor, bunu istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Tahin, kalsiyum içeriğinden kaynaklı kemik ve kaslarımızı koruyucu etkiye sahiptir"

Ramazan ayında tüketimi artan tahinin vitamin zenginliğinden bahseden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı, "Tahin, öğütülmüş susam tanelerinin Arapça adıdır. Antik Yunanlılarda hem yiyecek hem de ilaç olarak kullanılmaktaydı. Modern çağda ise yüksek besin içeriğinden kaynaklı oldukça tavsiye edilmektedir. Yüksek protein içeriğinden dolayı özellikle vegan, vejetaryen beslenenler, inek sütü alerjisi olan kişilerde mutlaka beslenmelerine ilave etsinler. Çünkü hem yüksek protein içeriğine sahip hem de yüksek kalsiyum içerdiği için. Bu yüzden bağışıklık sistemimizi güçlendirir, antioksidan içeriğe sahip olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, yaşlanmayı geciktirir. A ve E vitamini içerdiği için yine tahin kalsiyum içeriğinden kaynaklı kemik ve kaslarımızı koruyucu etkiye sahiptir. Çok güzel enerji verir. Hem sporcularda tercih edilebileceği gibi gün içerisinde çok yorgunluk yaşayan kişiler, Ramazanda enerjim çok düşüyor diyen kişiler de mutlaka tahin tüketmelidir. Aynı zamanda toksinleri attığı için hem karaciğer hem de böbrek sağlığına karşı oldukça etkilidir. Daha çok tok tuttuğu için diyabeti olan kişilerde ekmek tarifi olarak veriyorum. Un içermediği için kan şekerimizi yükseltmiyor ve uzun süre tokluk sağlıyor. Bence bunu sahurda da mutlaka yapabilirsiniz" diye konuştu.