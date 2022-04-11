Rize'de düşen Kovid-19 vaka sayıları ile yoğun bakım servisi bire düşürüldü - Son Dakika
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Rize'de düşen Kovid-19 vaka sayıları ile yoğun bakım servisi bire düşürüldü

11.04.2022 14:33
Rize'de düşen Kovid-19 vaka sayıları ile yoğun bakım servisi bire düşürüldü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle yoğun bakım ünitesini bire düşürdüklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, Kovid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle yoğun bakım ünitesini bire düşürdüklerini söyledi.

Demiral, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 servisleri ve yoğun bakımlarında yatan hasta sayılarında belirgin bir azalma yaşandığını ifade etti.

"Pandemi tam sonlandı." demediklerine işaret eden Demiral, "Halkımızın rehavete kapılmasını istemiyoruz ama gerek bizim ilimizde gerek komşu illerimizde çok güzel gelişmeler var. Türkiye genelinde oranların düştüğünü biliyoruz. Şu an itibarıyla bizim altı hastamız var. Kovid servis sayımız bire düştü. Yoğun bakımda 3 hastamız bulunuyor." dedi.

Hastanede 100 yatağın Kovid-19 hastaları için ayrıldığını hatırlatan Demiral, "Yoğun bakımın üçünü hastalarımıza ayırmıştık. Bu diğer hastalarımız için yer problemi çıkarıyordu. Şimdi bu günler bir sağlık yöneticisinin özlemle aradığı, sağlık yöneticisi ve vatandaş olarak mutlu olduğumuz günler." diye konuştu.

Aşılamayı önerdiklerini kaydeden Demiral, "Özellikle son aşıdan itibaren altı ay geçen vatandaşlarımızın hatırlatma doz aşısı yaptırması bizim için elzem. Sağlık yöneticileri bizler de aşı takvimimizi takip ediyoruz. Uygun süre geldiğinde aşılarımızı yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

Göğüs Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi Fatma Macit, zor bir süreci geride bıraktıklarını değerlendirerek, şunları söyledi:

"Çok zor günler geçirdik. Hasta kayıplarımız oldu. Yaşlı hastalarımız vardı. Moral bozukluğunda onların sağlıklı şekilde taburcu olmaları bize moral oldu. Aşının desteği ile bugünlere geldik. İki yıl sonra kovid servisimiz kapandı. Göğüs ve Genel Cerrahi servisi olarak çalışmaya başladık. Çok mutlu olduk."

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Rize'de düşen Kovid-19 vaka sayıları ile yoğun bakım servisi bire düşürüldü - Son Dakika


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