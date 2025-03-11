Ruhsal Destek Hattı Faaliyete Geçti

'Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı' ile vatandaşlara psikolojik destek

Hatta 56 bin 9 kişiye kanser bilgilendirmesi yapıldı, 782 kişiye ruhsal hastalıklarla ilgili destek verildi

SAMSUN - Samsun'da şizofreni, bipolar, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, kaygı bozukluğu gibi ruhsal hastalıklarla mücadele etmek amacıyla kurulan 'Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı' ile hastalara telefonda psikolojik destek sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Merkezi binası içerisinde kurulan 'Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı'nda doktor, psikolog ve çağrı karşılama personeli görev yapıyor. Şizofreni, bipolar, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, kaygı bozukluğu gibi hastalıklar olan hastalar hattı arayarak 'Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı'ndan hizmet alıyor. Vatandaşlar aranarak kanser muayenesi, tarama hatırlatması gibi hizmetler de veriliyor. Kurulduğu 2024 yılının Ocak ayında bugüne kadar hatta 56 bin 9 kişiye kanser bilgilendirmesi yapıldı, 782 kişiye ruhsal hastalıklarla ilgili destek verildi.

"Vatandaşlarımızın gerek ruhsal gerek fiziksel olarak tam bir iyilik halinde olmalarını istiyoruz"

Hatla ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Çeşitli ruh sağlığı sorunları olan vatandaşlarımız bizleri arıyor. Burada hekim, psikolog ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız kişilerle iletişime geçiyor. Gereklilik halinde ruh ve sinir hastalıkları hastanemizde psikologlarımızla görüşmeler sağlanıyor. Son zamanlarda farklı ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde 'Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çağrı Merkezi'nden arıyoruz' diyerek vatandaşlarımızı arıyoruz. Kanserde bildiğiniz üzere erken teşhis çok önemlidir. Önceden meme veya rahim kanseri taramasını yaptırmış ama bir sonraki taramasını geçirmiş insanları arıyoruz. Vatandaşları arayarak 'şu yaş aralığına geldiniz kanser açısından tarama yaptırmanız gerekmektedir. Bunu müdürlük olarak KETEM'lerde ücretsiz veriyoruz. Size randevu alabiliriz ' şeklinde bilgilendirme yapıyoruz. Biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın gerek ruhsal gerek fiziksel olarak tam bir iyilik halinde olmalarını istiyoruz" dedi.

"Genellikle şizofreni ve bipolar hastalarımız ağırlıkta arıyorlar"

Dayanışma hattında görev yapan Psikolog Selin Yıldırım, "Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı 2024 yılının Ocak ayından beridir aktif olarak hizmet vermektedir. Ruhsal hastalığı bulunan hastalarımızın bizi aramasını bekliyoruz. Onlara farklı bakanlıklardaki yine meslektaşlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, psikiyatri hekimlerimiz ve psikologlarımızla beraber yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki her hastanın ihtiyacı farklı olabiliyor. Herkese farklı şekillerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizi arayabilirsiniz. Ruhsal hastalıklar bir tabu olmak zorunda değil. Etiketlemelerden kaçınalım ve lütfen bizi arayın. Mahremiyetiniz konusunda endişeniz olmasın. Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı 7 gün 09-18.00 arasında çalışıyor. Genellikle şizofreni ve bipolar hastalarımız ağırlıkta arıyorlar. Diğer tüm ruhsal hastalıklardan müzdarip vatandaşlarımızda bizi arıyor. Çağımızın bir hastalığı olan kaygı bozukluğu ile ilgili çok sık şekilde arıyorlar" diye konuştu.

'Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı'na 0 311 25 21/ 22/ 24 nolu telefondan ulaşılabiliyor.