Saç Ekimi Riskleri ve Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Saç Ekimi Riskleri ve Önemi

Saç Ekimi Riskleri ve Önemi

Saç ekimi özgüveni artırırken, operasyon öncesi sağlık değerlendirmesi ve doğru klinik seçimi şart.

11.10.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAÇ ekiminin en çok tercih edilen estetik operasyonların başında geldiğini söyleyen Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Mehmet Erdoğan, "Ancak estetik dünyasında özgüveni artıran etkili bir yöntem olmasına rağmen, operasyon öncesi ve sonrası dikkate alınması gereken bazı riskleri bulunuyor. Uygun koşullarda yapılmayan saç ekimi operasyonlarında donör bölgedeki yetersizlik, şok dökülme, nekroz, anesteziye bağlı komplikasyonlar saç ekimi sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Hastaların, bu süreçte bilinçli kararlar vermeleri ve uzman görüşlerine başvurmaları büyük önem taşıyor" dedi.

Saç ekimi, modern estetik çözümler arasında önemli bir yere sahip olurken, birçok insanın görünümünü ve özgüvenini olumlu yönde etkiliyor. Ancak başarılı bir saç ekimi operasyonunun gerçekleşmesi için bazı temel şartlar bulunuyor. Smile Hair Clinic Kurucusu ve Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Mehmet Erdoğan, saç ekimi operasyonlarında donör bölgenin yeterliliğinin kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Başın arka bölgesinden alınan saç köklerinin yoğunluğu ve sağlığının, operasyonun başarısını doğrudan etkilediğini vurgulayan Dr. Erdoğan, donör bölgedeki saçların çok ince ya da yetersiz olması durumunda, istenilen sonuçlara ulaşmanın zorlaşabileceğini ifade etti.

'OPERASYON ÖNCESİ DETAYLI SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALI'

Dr. Erdoğan, lokal anestezinin genellikle güvenli olduğunu, ancak bazı hastaların alerjik reaksiyon geliştirebileceğini aktararak "Bu nedenle, operasyon öncesi detaylı bir sağlık değerlendirmesi yapılması gerekiyor" dedi. Operasyon sonrası yaşanabilecek 'şok dökülme' sürecinin genellikle geçici olduğunu belirten Dr. Erdoğan, saçların birkaç hafta sonra yeniden büyüyeceğini dile getirdi.

'KLİNİKLERİN YETKİNLİĞİ VE DOKTORLARIN DENEYİMİ DETAYLICA ARAŞTIRILMALI'

Ayrıca, merdiven altı diye tabir edilen kliniklerde yetersiz eğitim ve kötü hijyen nedeniyle komplikasyonların artabileceği konusunda uyaran Dr. Erdoğan, "Saç ekimi yaptıracak kişiler, kliniklerin yetkinliğini ve doktorların deneyimini detaylıca araştırmaları hayatidir. Ayrıca, hastaların postoperatif bakım talimatlarına uymaları, yan etkileri ve komplikasyonları önlemek ve etkilerini en aza indirmek açısından kritiktir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güzellik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Saç Ekimi Riskleri ve Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Makam odasına balyozlu saldırı Ortalığı savaş alanına çevirdi Makam odasına balyozlu saldırı! Ortalığı savaş alanına çevirdi
10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:27:10. #1.12#
SON DAKİKA: Saç Ekimi Riskleri ve Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.