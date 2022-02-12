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Sağlık Bakanlığının "Kovid-19" rehberinde Molnupiravir güncellemesi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının "Kovid-19" rehberinde Molnupiravir güncellemesi

12.02.2022 15:38
Sağlık Bakanlığının "Kovid-19" rehberinde Molnupiravir güncellemesi

Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilaç, tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplardaki 18 yaşından büyük hastalar ile 65 yaş üstü tüm Kovid-19 hastalarında kullanılacak.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilaç, tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplardaki 18 yaşından büyük hastalar ile 65 yaş üstü tüm Kovid-19 hastalarında kullanılacak.

Bakanlığın Kovid-19'a ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yayımlanan "Kovid-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi" güncellendi.

Rehberde yapılan güncellemede, Molnupiravir adlı ilacın tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplarda yer alan erişkin (18 yaş üstü) Kovid-19 hastalarında aşılama durumuna bakılmaksızın ve 65 yaş üzeri tüm Kovid-19 hastalarında kullanılması öneriliyor.

Yüksek riskli gruplar arasında, "primer immün yetmezlikleri bulunanlar, son 1 yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları, son 6 ayda radyoterapi almış kişiler, solid organ nakli yapılmışlar, kemik iliği nakli yapılmışlar, AIDS hastaları, son bir yıl içinde Rituksimab tedavisi alan ve halen tedavisi devam eden kişiler" yer alıyor.

Rehberde Molnupiravir'in kullanım dozu ve süresi, günde iki kez 800 miligram olacak şekilde belirtildi.

Hastaneye yatanlarda kullanılmayacak

Molnupiravir'in hamilelerde ve çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilerek, emzirenlerde ise ilacın kullanıldığı sürece ve son dozdan sonra dört gün boyunca emzirmeye ara verilmesi istendi.

Rehberde, Molnupiravir'in 18 yaşın altında olanlarda, hastaneye ağır Kovid-19 hastalığı nedeniyle yatırılanların tedavisinde, Kovid-19'un önlenmesi için temas öncesi veya temas sonrası profilaksi amacıyla da kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

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PCR Testi, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19' rehberinde Molnupiravir güncellemesi - Son Dakika


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