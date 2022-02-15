Üye Girişi
Sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşılarını tamamlayarak destek olma çağrısı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşılarını tamamlayarak destek olma çağrısı

15.02.2022 14:01
Sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşılarını tamamlayarak destek olma çağrısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Yelken, toplumun sağlık çalışanlarına ve yoğun bakım çalışanlarına vereceği en önemli desteğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tamamlanması ve önlemlere eksiksiz uyulması olduğunu bildirdi.

Yelken, yaptığı açıklamada, Kovid-19 seyrinin kişilerin bağışıklık yanıtlarına göre değişiklik gösterdiğini belirterek, yoğun bakımda takip edilen Kovid-19 hastalarının büyük oranda ağır zatürre (pnömoni) ve akut solunum sıkıntısı sendromu, sepsis, daha az sıklıkla kalp kası iltihaplanması (miyokardit), aritmi, kardiyojenik şok ve akut böbrek hasarı bulguları gösterdiğini kaydetti

Klinik olarak pnömoni bulguları başladıktan genellikle 7-10 gün sonra oksijen yetmezliğinin geliştiği hastaların yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Yelken, şöyle devam etti:

"Özellikle salgının yükseliş gösterdiği dönemlerde yoğun bakım üniteleri yoğun talebe cevap verecek şekilde organize edildi. Hastalar ağır solunum sıkıntısıyla geldiği için genelde ve öncelikle ilk yaptığımız şey hastaların solunum sıkıntılarını, oksijen ihtiyaçlarını gidermek oldu. Bunun için de önce basit nazal kanül yüz maskeleriyle hastalarımıza oksijen vermeye çalıştık. Bunların yetmediği hastalarda solunum cihazlarından destek alarak yüz maskeleri ya da yarım maskelerle hastalarımızın oksijen seviyelerini düzenlemeye çalıştık ki organlara dokulara oksijen gönderebilelim daha büyük hasarlar oluşmasın. Bunun da yetmediği hastalar oldu. İşte o hastaları entübe ettik ve solunum cihazına bağlayarak tamamen makina tarafından desteklenen bir solunum sağlamaya çalıştık. Bu dönemde hastalarımızı solunum desteğiyle zaman zaman yüzüstü de yatırdık. Kapalı kalan akciğer alanlarını açarak daha hızlı oksijen göndermek ve hastanın solunum sıkıntısını daha hızlı düzeltmek amacıyla. Hastanın kanını dışarıya alıp oksijenatörden geçirip oksijenlenip hastaya geri verilen ECMO yöntemini denedik."

"Yoğun bakımdaki hastaların çoğu aşısız olanlar"

Prof. Dr. Yelken, halen her gün dünyada milyonlarca yeni olgunun görüldüğünü, aralık 2019'dan günümüze milyonlarca insanın kaybedildiğini hatırlattı.

Kovid-19'un her yeni varyantının yeni bulgular oluşturduğunu aktaran Yelken, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim yatırdığımız hastaların çok büyük bir kısmı aşısız ya da eksik aşılı olanlar. İçeride 7 gün 24 saat çalışan yoğun bakım ekibi ve sağlık personeli ekibi var ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi anlamda yorgun durumdalar. Toplum olarak kişilerin sağlık çalışanlarına ve tabii ki yoğun bakım çalışanlarına yapacağı en önemli destek aşılarını tamamlamak ve önlemlere eksiksiz uymaktır. Çünkü şu anda bu hastalıkla ilgili söyleyebileceğimiz tek bir gerçek var. Bu da önlem. Hayat çok güzel yaşamak için bunu kıymetini bilmek lazım."

YORUMLAR
500

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Yelken, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşılarını tamamlayarak destek olma çağrısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşılarını tamamlayarak destek olma çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement