Sakarya'da 250. Böbrek Nakli Kutlandı - Son Dakika
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Sağlık

Sakarya'da 250. Böbrek Nakli Kutlandı

Sakarya\'da 250. Böbrek Nakli Kutlandı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6 yılda 250 başarılı böbrek nakli gerçekleştirdi.

20.05.2025 19:00
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SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) bünyesinde 2019 yılında hizmete giren Böbrek Nakli Merkezi, 6 yılda 250 başarılı nakil gerçekleştirdi. 250'nci başarılı nakil, '250 Hayat, 250 Umut: Birlikte Başardık' adlı özel bir etkinlikle kutlandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi, 14 Şubat 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak faaliyete başladı. 4 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen canlıdan böbrek nakli ile ilk adım atılarak bugüne kadar toplam 250 başarılı nakil gerçekleştirildi. Diyalize bağlı olarak yaşamlarına devam etmek zorunda olan hastalar için umut olan merkezin, 250'nci başarılı nakil ameliyatı '250 Hayat, 250 Umut: Birlikte Başardık' adlı özel bir etkinlikle kutlandı. Etkinlik, Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

'VATANDAŞLARIMIZI ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişinin böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize girdiğini belirterek, "Sakarya'da bu sayı yaklaşık 1000 civarında. Merkezimizin bu başarıyı yakalaması hepimiz için umut verici. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

'2017 YILINDA BİRKAÇ KİŞİNİN FİKRİ OLARAK YOLA ÇIKILDI'

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak ise projenin bir hayalle başladığını belirterek, "2017 yılında birkaç kişinin fikri olarak yola çıkıldı. Teknik ve personel desteği sağlandı, ardından devlet desteğiyle birlikte Sağlık Bakanlığı onayı alındı. Bugün Türkiye'nin en başarılı organ nakli merkezlerinden birine sahibiz" diye konuştu.

'İDDİA EDİYORUM Kİ BU ORAN BAŞKA HİÇBİR MERKEZDE YOKTUR'

SEAH Organ ve Doku Nakli Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hamad Dheir, "250 hastaya umut olmak bizim için büyük bir gurur. İlk naklimiz bir babanın oğluna böbrek vermesiyle gerçekleşti. İlk kadavradan nakil ise merkez açıldıktan birkaç ay sonra yapıldı. 16 yıldır diyaliz makinesine bağlı yaşayan bir hastaya nakil yaptık ve 7'nci gününde evine taburcu ettik. Ekibimiz oldukça büyük, sadece bir cerrah, nefrolog değil, arkamızda çok sayıda bir ordu var. Övünerek söyleyebilirim ki yapmış olduğumuz hiçbir böbrek naklinden sonra cerrahiyle ilişkili herhangi bir ölüm söz konusu olmamıştır. İddia ediyorum ki bu oran başka hiçbir merkezde yoktur. Bu da operasyonların gerçekten özverili bir ekip tarafından yapıldığını belirtiyor" ifadelerini kullandı.

'EVİME 5 DAKİKA UZAKLIKTA HAYAT BULDUM'

2018 yılında diyaliz tedavisi gören Muhammed Sefa Rumeli'nin hastalık ve tedavi süreçleri hakkındaki konuşması duygu dolu anlar yaşattı. Rumeli, hastalığından kaynaklı sürekli rahatsızlandığını ve o dönemde 6 yaşında olan oğlunun travma yaşadığını aktardı. Rumeli, yurt dışındaki hastaların doktorlarına ulaşmakta yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Amerika'daki hastalar doktorlarına ulaşamıyor ama biz burada Hamad Hocamıza günün her saati ulaşabiliyoruz. 2000'li yıllarda Sakarya'da nefrolog bile yokken, bugün evime 5 dakika uzaklıkta hayat buldum. Bunu yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Nakil olan Şaduman Yılmaz ise "Diyalize girmedim ama çok zorlu bir süreç yaşadım. Ameliyat sonrası kendimi çok iyi hissediyorum. Bana böbreğini veren ablama ve ekibe sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sakarya'da 250. Böbrek Nakli Kutlandı - Son Dakika

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