Salmonella: WHO, 11 ülkede Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 vaka bildirildiğini açıkladı - Son Dakika
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BBC

Salmonella: WHO, 11 ülkede Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 vaka bildirildiğini açıkladı

27.04.2022 19:32
Salmonella: WHO, 11 ülkede Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 vaka bildirildiğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Belçika'daki bir Ferrero çikolata fabrikasında üretilen Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı toplam 151 Salmonella Typhimurium vakası bildirildiğini, bunların ABD ve Batı Avrupa'da 11 ülkede ortaya çıktığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Belçika'daki bir Ferrero çikolata fabrikasında üretilen Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı toplam 151 Salmonella Typhimurium vakası bildirildiğini ve bunların ABD ve Batı Avrupa'da 11 ülkede ortaya çıktığını açıkladı.

WHO tarafından bugün yapılan açıklamada, araştırmalar sonucu bu ürünlerin en az 113 ülkeye dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

İlk olarak 27 Mart'ta İngiltere'nin örgüte vaka bildirimlerinde bulunduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) bağlı Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı'nın (INFOSAN) bu ürünlerin toplatılması için 10 Nisan'da harekete geçtiği vurgulandı.

Açıklamada " Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika Arlon'daki Ferrero Corporate tesisinde bulunan 'buttermilk' (sütten tereyağı üretimi sonrası arta kalan sıvı) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi" denildi.

Arlon'daki fabrikada üretilen tüm Kinder ürünlerinin (Sürpriz Yumurta, Mini Yumurta, Sürpriz Maxi 100 gr ve Schoko-Bons) etkilendiği vurgulandı.

Birçok ülkede bu ürünler toplatılırken, Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı 21 Nisan'da Kinder marka Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin parti numaraları L329R03 ve L336R03, son tüketim tarihleri ise 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Bakanlık açıklaması ve Ferrero'nun Türkiye şirketinin ertesi günkü açıklamas :

Vaka dökümü

25 Nisan itibarıyla toplam 11 ülkede 151 Salmonella vakasına rastlandığı belirtildi. Bugüne dek ölümle sonuçlanan herhangi bir vaka bildirimi olmadı.

Bu ülkeler ve vaka sayıları şöyle:

Belçika (26), Fransa (25), Almanya (10), İrlanda (15), Lüksemburg (1), Hollanda (2), Norveç (1), İspanya (1), İsveç (4), Birleşik Krallık (65), ABD (1)

(Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu (UKHSA) verilerine göre ise 20 Nisan itibarıyla ülkede, çoğu 5 yaş altı çocuklarda olmak üzere toplam 73 vaka tespit edildi.)

İngiltere'de yapılan incelemelerde, salgına yol açan Salmonella türünün altı antibiyotiğe dirençli olduğu saptandı (penisilin, aminolikozitler (streptomisin, spektinomisin, kanamisin, gentamisin), fenikoller, sülfonamitler, trimetoprim, tetrasiklinler).

Ürünlerin çocuklara yönelik olmasından kaynaklı olarak vakaların yüzde 89'unun 10 yaş altı olduğu bildirildi.

Salmonella nasıl bulaşır, hangi belirtiler görülür?

Salmonelloz enfeksiyonuna (Salmonella bakterisinin yol açtığı enfeksiyon) tifoya benzemeyen Salmonella bakterisi neden olur. Bu bakterinin 2500 kadar alt türü tespit edilmiş olsa da insanlarda hastalığa yol açan iki tür Salmonella vardır: Typhimurium ve Enteritidis.

Enfeksiyon belirtileri ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishaldir (ishal kanlı olabilir ve bu vakaların çoğunda bu semptoma rastlandı).

Semptomlar, Salmonella bakterisi bulaşmış gıda veya su tüketiminden 6-72 saat içinde ortaya çıkar ve hastalık 2-7 gün arasında seyreder.

Semptomlar genellikle hafif atlatılır ve çoğu vaka özel bir tedavi gerektirmez.

Ancak çocuklarda ve yaşlılarda bu enfeksiyon bazen su kaybına bağlı (ishal ve kusma nedenli) olarak ölümcül olabilir.

Tavuk, inek, kedi, köpek, kuş, sürüngenler gibi evcil ve vahşi hayvanlar Salmonella bakterisi taşıyabilir.

İnsana bulaşması ise genellikle yumurta, et, tavuk ve süt gibi hayvansal ürünlerden kaynaklıdır. Dışkıdan ele ve elden ağıza bulaşma yoluyla da enfeksiyona yol açabilir.

Salmonella: WHO, 11 ülkede Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 vaka bildirildiğini açıkladı
Salmonella: WHO, 11 ülkede Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 vaka bildirildiğini açıkladı
YORUMLAR
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DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var

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Son Dakika Sağlık Salmonella: WHO, 11 ülkede Kinder çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 vaka bildirildiğini açıkladı - Son Dakika

BBC

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