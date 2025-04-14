Samsun'da MHRS Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Samsun'da MHRS Kapasitesi Artıyor

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Samsun, MHRS randevu kapasitesini 2025'te 5 milyonu aşacak şekilde artırmayı hedefliyor.

14.04.2025 17:07
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Samsun'a 2 milyon yeni randevu kapasitesi

Müdür Uras: "Samsun'da MHRS kapasitesi 2025'te 5 milyonu aşacak"

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "2022 yılında 3 milyon olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi randevu kapasitesini, 2024 yılında 4,5 milyona çıkarttık. 2025 yılının ilk 3 ay verilerine baktığımızda bu rakam 5 milyonu aşacak gibi gözüküyor" dedi.

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından son zamanlarda MHRS üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Müdür Uras, Samsun'daki randevu sistemi çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Uras, "Biz de Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizde özel yürütülen çeşitli planlamalar sonucunda çok ciddi başarılar elde ettik. Vatandaşlarımızın yoğun olarak başvurduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Gazi Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde poliklinik sayılarını arttırdık. Vatandaşlarımızın maksimum muayene kapasitelerini kullanma amacıyla randevu kapasiteleri arttırdık. 2022 yılında 3 milyon olan MHRS randevu kapasitesini, 2024 yılında 4,5 milyona çıkarttık. 2025 yılının ilk 3 ay verilerine baktığımızda bu rakam 5 milyonu aşacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

Yeni hastanelerde devreye girdiğinde MHRS kapasitesinde ciddi bir artış olacağını belirten Uras, "2025 yılında 2022 yılına göre yaklaşık 2 milyon yeni randevu kapasitesi oluşturmuş olacağız. 2022 yılında aylık ortalama randevu sayımızı 276 binken, bu rakam 2025 Ocak ayında 450 bine yaklaştı. Son 3 yılda yüzde 60'ın üzerinde bir kapasite artışı elde etmiş olduk. MHRS randevusu bekleyen hastalarımızın azaltılması konusunda bir ekip oluşturduk. Artan muayene kapasitesi ve hastanede oluşturulan MHRS randevu arama ekiplerimiz, bekleyen randevu taleplerini bırakan hastalarımızı tek tek arıyor. Uygun tarihli randevu arama çalışmaları yapıyor. Biz bunun üzerine randevu bekleyen hasta sayısında yüzde 72 oranda bir azaltma sağladık. Vatandaşlarımıza şunu belirtmek istiyorum: Öncelikle başvurumuzu aile hekimliğine yaparsak sistemin çok daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlarız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Samsun'da MHRS Kapasitesi Artıyor - Son Dakika

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