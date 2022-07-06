Samsun'da son bir haftada Kovid-19 vakaları iki kat arttı - Son Dakika
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Samsun'da son bir haftada Kovid-19 vakaları iki kat arttı

06.07.2022 12:42
Samsun'da son bir haftada Kovid-19 vakaları iki kat arttı

Samsun'da İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, özellikle son bir haftada Kovid-19 vakalarının iki kat arttığını söyledi.

Samsun'da İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, özellikle son bir haftada Kovid-19 vakalarının iki kat arttığını söyledi.

Oruç, İl Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nda, kentteki salgının son durumunu değerlendirdi.

Samsun'da vakalardaki artışa dikkati çeken Oruç, "Tüm Türkiye ve dünyada olduğu gibi ilimizde de maalesef Kovid-19 vaka sayılarımızda kısmi bir artış söz konusu. Veriler bize ilimizde özellikle son bir haftada vakaların yaklaşık iki kat arttığını gösteriyor. Aylar sonra ilk kez, sıfır vaka gördüğümüz dönemlerin ardından günlük 50 vakanın üstüne çıktığımız günleri görmeye başladık." dedi.

Artışın başa çıkabilir bir düzeyde olduğunu vurgulayan Oruç, "Vakalar, ağır hastalık tablosu ortaya çıkarmadığı için hastanelerimize yansıyacak düzeyin çok uzağında seyrediyor. Aşı halen bağışıklık sistemlerimiz üzerinde etkili. Yaygın aşılama çalışması sayesinde virüse temas etsek de bizi korumaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Oruç, kamu hastanelerinde entübe veya durumu ağır hasta bulunmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımlarımızda ise sadece 3 hastamız bulunuyor. Aşı stoklarımız yeterli, olası hasta yatışı ve tetkik süreçleri için planlamalarımızı yaptık. Samsunluların yoğun olarak yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirler, çevre iller ve Almanya, Hollanda, Avusturya, İngiltere gibi Samsunlunun bulunduğu ülkelerdeki vaka sayıları bizim için önemli bir veri. Bu noktalardaki artışın, ilimizdeki vaka sayısını süreç içinde artırdığını pandemi döneminden biliyoruz. İlimize özellikle bu ülke ve şehirlerden yaklaşan bayram tatili nedeniyle birçok hemşehrimizin geleceğini öngörüyoruz. Bu da artış eğrisinin bayram döneminde de süreceğini düşündürtüyor."

"Kararlı yüzümüzü koronavirüse tekrar gösterelim"

Vatandaşları özellikle bayram tatili döneminde biraz daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Oruç, şöyle devam etti:

"En ufak bir gribal şikayetle bile karşılaştıklarında hem kendilerini hem çevrelerindekini koruma adına maske takmalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve yüz yüze olabilecek ortamlardan olabildiğince uzak durmalarını rica ediyorum. Hafif bir baş ağrısı, kırgınlık, boğaz ağrımız ve buna eşlik eden ateşle karşılaşmamız durumunda mutlaka kendimizi izole edelim, bayramlaşmak için çevremizle temas etmeyelim. Zorlu pandemi yolculuğunda koronavirüsü nasıl durduracağımızı hep birlikte öğrendik. Maske takma zorunluluğunu azmimiz, dikkatimiz ve önlemlere uyumumuzla biz kaldırdık. Lütfen bu kararlı yüzümüzü koronavirüse tekrar gösterelim. Kovid-19'un hayatımıza yeniden girme çabasını el birliğiyle bertaraf edelim."

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Kaynak: AA

Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'da son bir haftada Kovid-19 vakaları iki kat arttı - Son Dakika

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