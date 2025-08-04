Samsun\'dan Trabzon\'a Organ Nakli

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri, Trabzon'daki 2 hastaya nakledildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz'da Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ö.Ö'nün ailesi tarafından organlarının bağışlandığı belirtildi.

Açıklamada, her iki böbreğin Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi'nde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 57 yaşındaki H.A ve 56 yaşındaki A.U'ya nakledildiği ifade edildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Trabzon'da organ naklinin devlet hastanelerinde başarıyla uygulanmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen iki böbrek nakli, altyapı ve uzmanlık düzeyimizin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Emeği geçen tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın ise organ nakli gibi özel bir hizmeti başarıyla yürütmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Sorumlu Uzmanı Opr. Dr. Coşkun Aydın da hastane olarak canlı ve kadavra kaynaklı organ nakillerini belirli bir plan ve disiplinle yürüttüklerini kaydetti.