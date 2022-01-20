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Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi - Son Dakika

Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi

20.01.2022 09:22
Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi

Yazar ve psikiyatr Cemal Dindar'ın başı, sevgilisinin eski kocasıyla derde girdi. Cemal Dindar, aldığı taciz mesajları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, uyuyamadığını, hastalarına yardımcı olmakta zorlandığını belirterek savcılığa başvurdu.

Sabah'ın haberine göre Psikiyatr Cemal Dindar, sevgilisinin eski kocası tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dindar, kız arkadaşı Ceylan Ş.'nin eski eşi Aybars Ş. tarafından kendisine telefon aramaları ve tehdit mesajları geldiğini iddia ederek soluğu savcılıkta aldı.

Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi

TELEFONLA RAHATSIZ ETTİ

İkilinin arasında bir ilişki olduğunu öğrenen eski koca, Dindar'a "Senin korkacağın insan benim, panik yapma" sözleriyle mesajlar göndermeye başladı. Mesajlarında çocuğundan uzaklaştırıldığını da öne süren Aybars Ş., yanıt alamayınca doktoru bu kez arayarak rahatsız etmeye başladı. Bu ısrarlar karşısında çaresiz kalan psikiyatr, "Huzurum ve uyku düzenim bozuldu. Bu davranışları sebebiyle danışmanlarıma yardımcı olmakta zorlanıyorum" diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Aybars Ş. hakkında soruşturma başlattı.

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Cemal Dindar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisinin eski kocası taciz mesajları yağdırdı! Ünlü psikiyatr canından bezdi - Son Dakika
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