Shanghai, Kovid-19'un Yayılmasını Önlemek İçin Sınıflandırılmış Yönetim Uygulamasına Başladı - Son Dakika

SHANGHAİ, 11 Nisan (Xinhua) — Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısına göre Shanghai, 7.624 kapalı yönetim alanı, 2.460 kısıtlayıcı kontrol alanı ve 7.565 önleme alanı belirledi. Kapılı yönetim alanları, son yedi günde Kovid-19 enfeksiyonu bildirilen yerleşim birimleri, köyler, çalışma birimleri veya mekanları ifade ediyor. Yedi günlük kapalı yönetimin ardından bu bölgelerde yaşayanların sağlık durumları yedi gün daha evden takip edilecek. İhtiyaç duyulan yerlerde kapıdan kapıya hizmet sağlanacak. Kısıtlayıcı kontrol alanları, son yedi gün içinde enfeksiyon bildirilmeyen ve insanların sağlık durumlarının yedi gün evden takip edildiği alanları ifade ediyor. Yukarıda belirtilen iki bölgede, diğer acil durumlar dışında, hastaneye acil gitmesi gereken kişiler, geliş gidişleri kapalı devre yönetim altında olmak kaydıyla bu amaçlarla ilgili alanlarından çıkabilecek.

Son 14 gün içinde enfeksiyon bildirilmeyen alanlar önleme alanları olarak adlandırıldı; buralarda yaşayanlara, prensipte insanların, katı toplanma kısıtlamalarına uymak kaydıyla, kendi alt bölgeleri veya kasabaları dahilinde hareket etmelerine izin verilecek ancak diğer iki türdeki alanlara girmeleri yasak olacak. Basın toplantısına göre, her alanın sınıflandırması, alan içindeki durumda oluşabilecek herhangi bir değişiklik doğrultusunda yeniden düzenlenebilecek. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre Shanghai Pazar günü 914 teyitli yerel Kovid-19 vakası ve 25.173 semptom göstermeyen enfeksiyon bildirdi.