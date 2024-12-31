Sigara Bırakmanın Önemi: Sağlıklı Yaşam İçin Kritik Bir Adım - Son Dakika
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Sağlık

Sigara Bırakmanın Önemi: Sağlıklı Yaşam İçin Kritik Bir Adım

Sigara Bırakmanın Önemi: Sağlıklı Yaşam İçin Kritik Bir Adım

Prof. Dr. Sinem İliaz, sigara bırakmanın yaşam süresini uzatmanın ötesinde sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu vurguladı. İngiltere'deki bir araştırmaya göre, her sigara ortalama 20 dakika yaşam süresini kısaltıyor.

31.12.2024 10:11  Güncelleme: 10:12
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GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz sigarayı bırakmanın sadece yaşam süresini uzatmakla kalmayıp, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olduğunu söyledi. İngiltere'deki University College London'ın araştırmasına göre, her bir sigara ortalama 20 dakika yaşam süresini kısaltıyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Sinem İliaz sigarayı bırakmanın sadece yaşam süresini uzatmakla kalmadığını, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için kritik bir adım olduğunu belirtti. İngiltere'deki University College London tarafından yapılan son araştırmaya göre, her bir sigara, bir kişinin yaşam süresinden ortalama 20 dakika çalıyor. Bu, sigaranın zararlı etkilerinin daha önce tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu gösteriyor. 20'lik bir paket sigara, bir kişinin yaşamını yaklaşık yedi saat kısaltıyor.

'CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİYLE KARŞILAŞIYORLAR'

Prof. Dr. Sinem İliaz, araştırma bulgularına dikkat çekerek, sigaranın ölümcül etkilerinin yıllar içinde çok daha net bir şekilde ortaya çıktığını belirtti. Prof. Dr. Sinem İliaz, "Sigara tiryakilerinin sağlık ve yaşam beklentisi üzerindeki etkileri çok daha büyük. Bu yeni çalışma, sigara içmenin, yalnızca yaşam süresini kısaltmakla kalmadığını, sağlıklı yılları da çaldığını gösteriyor. Özellikle orta yaşta sigara içmeye başlayanlar, hastalıkların etkilerini çok daha erken yaşamakta ve hayatın ilerleyen yıllarında ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmaktadır" dedi.

'BUGÜN BIRAKAN YILDA 50 GÜN KAZANACAK'

Araştırmaya göre, günde 10 sigara içen bir kişi, sigarayı 1 Ocak'ta bırakırsa, 8 Ocak'a kadar bir gününü geri kazanmış olacak. Eğer 5 Şubat'a kadar bırakırlarsa, bir hafta, 5 Ağustos'a kadar bıraktıklarında ise bir ay kazanmış olacaklar. Yıl sonuna kadar sigara içmeye devam etmiş olsalardı, kaybedecekleri 50 günü önlemiş olacaklar.

Prof. Dr. Sinem İliaz, bu bulguların sigara içicileri için uyarıcı olmasını beklediklerini ifade ederek, "Sigara içenlerin bu zararlı alışkanlıktan bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor. Sigara içmenin hiçbir güvenli seviyesi yoktur. Her bir sigara, kalp hastalıkları, kanser ve inme riskini arttırır. Ancak sigarayı her yaşta bırakmak, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adımdır" diye ekledi.

'SAĞLIKLI YAŞAM UMUDU YANMASIN'

Sigara içmenin dünyada en yaygın önlenebilir hastalık ve ölüm nedeni olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sinem İliaz, "Sigara kullanımı, her yıl dünya genelinde 8 milyon, Türkiye'de ise 80 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Birçok sigara içicisi, sigara içmenin ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu yeterince fark etmiyor. Sigara içmenin zararları, sadece yaşam süresini kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin sağlıklı yaşam yıllarını da yok eder" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sigara Bırakmanın Önemi: Sağlıklı Yaşam İçin Kritik Bir Adım - Son Dakika

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