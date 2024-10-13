Singapur: Uzun Ömürlülerin Yeni Mavi Bölgesi

Sağlık

1960 yılında Singapur’da doğan bir çocuğun ortalama yaşam ömrü 65 yaş olarak hesaplanıyordu. Bugün burada dünyaya gelecek bir çocuğun 86 yaşını geçebileceği tahmin ediliyor.

Singapur'daki 100 yaşını geçmiş kişilerin sayısı 2010-2020 arasındaki 10 yıllık dönemde iki katına çıktı.

Uzun ömür ortalamasındaki bu büyük sıçrama, büyük ölçüde hükümetin bilinçli politikalarına ve yatırımlarına bağlanıyor.

Bu ilerleme sayesinde Ağustos 2023'te Singapur dünyanın altıncı "Mavi Bölgesi" oldu.

Mavi Bölge, National Geographic gazetecisi Dan Buettner tarafından adı konulmuş bir grup.

Son zamanlarda nüfus bilimi uzmanları tarafından doğruluğu sorgulansa da Buettner’e göre, uzun ve sağlıklı yaşama, büyük ölçüde kültür, yaşam tarzı, diyet ve toplum olma bilinci etki ediyor.

Güneydoğu Asya’daki adalar ülkesi, onlarca yıl sonra Mavi Bölgeler listesine eklenen ilk yeni yer oldu.

Singapur “Mavi Bölge 2.0" olarak adlandırıldı çünkü diğer örneklerden farklıydı. Halkının uzun ömürlülüğü, diğer Mavi Bölge toplulukları arasında olan Yunanistan'daki İkarya Adası veya Kosta Rika'daki Nicoya’nın aksine, köklü kültürel geleneklerden çok, ileri görüşlü politikalardan kaynaklanıyordu.

Singapur sakinleri, ömrün uzunluğu kadar, yaşam kalitesini de önceliyor.

BBC Travel, hangi politikaların ve uygulamaların hayatlarını daha sağlıklı ve mutlu hale getirdiğini öğrenmek için bölge sakinleriyle konuştu, önerilerini dinledi.

Sağlıklı bir geçiş

Singapur sakinleri, hükümetin sağlık ve refahlarını direkt etkileyen kademeli politika değişikliklerine tanık oldular.

Dollar Bureau isimli sitesi üzerinden mali danışmanlık yapan Firdaus Syazwani, “Toplumun sağlık anlamında bilinç dönüşümünü ilk elden gördüm” diyor.

Sigara ve alkole getirilen ağır vergilerle, kamusal alanlarda sigara tüketim yasaklarının etkisine dikkat çeken Syazwani, “Bu önlemler yalnızca toplum sağlığını iyileştirmekle kalmadı, kamusal alanları da daha temiz hale getirdi” diyor.

Firdaus Syazwani, ülkenin Mavi Bölge olarak tanımlanmasına şaşırdığını söylüyor ve mutfaklarda yüksek miktarda şeker, tuz ve hindistan cevizi sütü kullanıldığını hatırlatıyor.

Singapur’daki kamu sağlığı kurumunun, daha sağlıklı beslenme tercihlerini teşvik ettiğini anlatan Syazwani, "Zorunlu etiketleme ve içeceklerdeki şeker içeriğinin azaltılması gibi önlemler, toplum sağlığı bilincinde ve tercihlerinde gözle görülür bir fark yarattı” diyor.

Syazwani, “Ben şahsen bu etiketleri gördüğüm şekerli içeceklerden uzak durma eğilimindeyim” diye anlatıyor.

Singapur'un sağlık sistemi, hem hasta bakımında ulaşılan kalite, hem de maliyetleri kontrol altında tutma bağlamında küresel çapta ödüllendirildi.

2023 Legatum Refah Endeksi, ülkeyi, vatandaşların sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişimi açısından dünyanın en iyisi olarak seçti.

Singapur’da tüm vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmeti alabildikleri gibi özel sağlık sistemine erişim de mümkün.

Yeşil alanlara odaklanma

Singapur sakinlerinin yaşam ömrünün uzamasında etkili tek unsur sağlık hizmetlerinin kalitesi değil.

Toplu taşıma hizmetinin nitelikli olmasının yanında yürümeyi ve günlük egzersizi teşvik eden politikalar, ülkeyi temiz ve yaşanabilir tutmaya öncelik veriyor. Yaşayanlara da güvenlik ve huzur sağlıyor.

Safdie Mimarlık şehirdeki Sky Habitat Residential Towers ve Jewel Changi Havalimanı gibi ikonik yapıların hayata geçirilmesini sağladı.

Şirketin ortaklarından Charu Kokate, "Parkların ve bahçelerin şehir hayatına kusursuz bir şekilde entegre edilmesine öncelik veren hükümet politikalarını” överek, bunların Singapur'a "bahçe şehir" unvanı kazandırdığını savunuyor.

Kokate devam ediyor:

“Singapur'da 15 yıldan fazla yaşamış biri olarak, Kentsel Dönüşüm Kurumu'nun şehri ne kadar titizlikle planladığına hayran kalıyorum.

“Sürdürülebilirliğe, verimli arazi kullanımına ve yeşil alanları kentsel yaşama dahil etme becerileri övgüye değer. Her ne kadar katı olsalar da, Singapur yasaları temiz ve bakımlı bir çevre yarattı”

Charu Kokate’nin ziyaret etmeyi en sevdiği yerlerden biri Singapur Botanik Bahçeleri.

Şehrin merkezinde bulunan bu bahçe, UNESCO Dünya Mirası olarak tanınan tek tropikal bahçe konumunda.

Kokate, "Olağanüstü orkide koleksiyonunun yanında korumaya odaklanması, onu doğa severler, aileler ve huzur ve güzellik arayan turistler için bir cennet haline getiriyor" diyor.

Şehrin içindeki parkların, toplum mutluluğu için önemli bir görev gördüğü, bu sayede de uzun ve sağlıklı bir yaşama katkı yaptığı, tüm araştırmacıların üzerinde hemfikir olduğu bir faktör.

Syazwani, “Şehrin her yerinde kolayca erişilebilen geniş parklarda, gençlerden, ileri yaştakilere kadar, egzersiz yapan geniş bir kesim var” diyor.

Syazwani, deniz esintisini içinize çekerken yürüyüş yapabileceğiniz ve piknik yapabileceğiniz Doğu Yakası Parkı’nı öneriyor.

Buraya taşınmayı düşünenler için, bu topluluk ruhunu ve yaşam tarzını benimsemek çok önemli.

Bilmeniz gerekenler

Singapur'da yaşam kalitesi yüksek olduğu kadar, burada yaşamanın bedeli de buna uygun olarak yüksek.

Singapur, Mercer'in yaşam kalitesi araştırmalarında sıklıkla, Hong Kong’un ardından dünyanın en pahalı şehirleri arasında ikinci sırada çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanından insanların buraya göç ediyor olması, hükümetin yasalar ve yaptırımlar yoluyla güçlü bir sosyal uyum sağlamaya çalışmasına engel olmuyor.

Yere çöp atma, kamusal alanda sigara içme, uyuşturucu ve hatta yaya geçidi kullanma konusunda katı yasalar bulunuyor.

Singapur halkının geneli, bu düzenlemelerin ülkeyi daha güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmeye yardımcı olduğunu düşünüyor.

BBC’ye konuşan mimar Kokate, "Singapur’daki siyasi istikrar, yatırımları, ekonomik büyümeyi ve sosyal uyumu teşvik eden bir ortamın oluşturulmasında önemli bir rol oynadı” diyor.

Bununla birlikte, ülke göçmenler üzerinden çeşitliliği de savunuyor.

Kokate, "Şehrin her yaştan herkese hitap eden bir şeyleri var” diyor.