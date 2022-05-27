Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı

27.05.2022 10:58

Muş'ta bir ilkokulda okuyan 4.sınıf öğrencisi Yusuf Berat'ın nefes borusuna şeker kaçtı. 12 yaşındaki öğrencinin imdadına sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz yetişti. Öğretmen, uyguladığı 'heimlich manevrası' olarak bilinen hareketle öğrencinin hayatını kurtardı.

Vali Adil Yazar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Berat'ın beslenme sırasında nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf'un yere yığıldığını gören sınıf arkadaşı, durumu koşarak öğretmenine bildirdi. Merdivenleri koşarak çıkan öğretmen Gökhan Yılmaz, Yusuf'un ağzını kontrol ederek 'heimlich manevrası' ile şekerin bulunduğu bölgeden dışarı atılmasını sağladı. Yaşanan olay okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Sınıf öğretmeni, öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kamerada

"EVDE ÇOCUKLARIMIZA NASIL BAKIYORSAK, OKULDA DA ÖYLE"

Olayı anlatan sınıf öğretmeni Gökhan Yılmaz, yanına koşarak gelen bir öğrencinin arkadaşının boğazına şeker kaçtığını söylemesi üzerine koşarak öğrenciye yetiştiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığından aldığı ilk yardım eğitimiyle ilk önce öğrencinin ağzını kontrol ettiğini belirten Yılmaz, "Öğrencinin ağzını kontrol ettikten sonra heimlich manevrasıyla çocuğumuzun nefes borusuna kaçan şekeri çıkarttım. Mutluyum. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi. Ailesine de haber verdik. Evde çocuklarımıza nasıl bakıyorsak, görev yaptığımız okulda da o hassasiyetle çocuklarımıza bakıyoruz. Bu gibi ilk yardım müdahalelerini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Sınıf öğretmeni, öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kamerada
Sınıf öğretmeni, öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kamerada
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Kaynak: İHA

Gökhan Yılmaz, İlk Yardım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınıf öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrencisinin hayatını kurtardı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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