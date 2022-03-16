Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4'e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4'e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı

16.03.2022 11:01

Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4'e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı Şırnak Devlet Hastanesi'nde 1 yıl önce faaliyete giren anjiyo merkezi, bölgenin sağlık üssü oldu.

Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4'e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesi'nde 1 yıl önce faaliyete giren anjiyo merkezi, bölgenin sağlık üssü oldu. Hastane, 150 yatak kapasiteli ile bir yılda 546 bin hastaya poliklinik hizmeti sundu.

Hastanede açılan anjiyo merkezi sayesinde 2020 yılında 317 olan hasta sevk sayısı geçen yıl 33'e düştü. Bir yıldır hizmet veren anjiyo merkezinde bin 234 kişi anjiyo yapıldı.

Şırnak Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veysi Can, 1 yıl önce açılan anjiyo merkezinde yapılan başarılı ameliyatlarla diğer illere sevkleri önemli sayıda azalttıklarını söyledi.

"Çevre illere her ay 100 hasta sevki sayısı 4'e düştü"

Şırnak'a göreve başladığımda anjiyo merkezinin olmadığını aktaran Uzm. Dr. Veysi Can, "Anjiyo merkezinin açılması için ciddi anlamda çaba sarf ettik. 2021 yılı mart ayından itibaren yaklaşık şu ana kadar bin 234 hasta anjiyo yaptık. Özellikle Şırnak merkez ve ilçelerden hasta alıyoruz. Bazen diğer çevre illerden de anjiyo amaçlı gelen hastalarımız oluyor. Yaptığımız işlemlerde genellikle başarılı oluyoruz. Dışarıya sevk oranımız neredeyse acil ve açık kalp ameliyatı dışında olmuyor. Anjiyo merkezimiz olmadan önce her ay yaklaşık 100 hastayı çevre illere sevk ediyorduk. Anjiyo merkezimiz açıldıktan sonra bu sayı ayda 3 ile 4'lere düştü" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fuat Polat da ise hastalarının başka merkezlere gitmeden, ölüm oranlarını yükseltmeyecek şekilde Şırnak olarak hastaları kabul edip, işlemlerini yaptıklarını kaydetti. Dr. Polat, doktor arkadaşlarıyla bu konuda yetkin ve işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmekte olduklarını, vatandaşın da, bu konuda memnuniyetlerini kendilerine sık sık ilettiklerini ifade etti.

Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4'e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı
Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4'e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı
Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4'e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı

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Şırnak Devlet Hastanesi, Hastane, Şırnak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4'e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Devlet Hastanesi her ay 100 hasta sevki yaparken bu sayı 4'e düştü: 1 yılda bin 234 anjiyo ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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