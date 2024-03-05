Şırnak Devlet Hastanesi'nde kapalı yöntemle gözyaşı kanalı ameliyatı yapıldı.
Kentte yaşayan 22 yaşındaki Songül Kabul, gözlerindeki şikayetler üzerine hastanenin göz polikliniğine başvurdu.
Op. Dr. Gazi Bekir Özçakmakçı tarafından yapılan tetkikler sonucu gözyaşı damar tıkanıklığı tespit edilen Kabul, endoskopik DSR (kapalı gözyaşı kanalı tıkanıklığı) operasyonuyla sağlığına kavuştu.
Özçakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın gözünde damar tıkanıklığı tespit ettiklerini ve estetik açısından sıkıntılı bir ameliyatı başarıyla tamamladıklarını söyledi.
"Hastamızın ameliyatını kulak burun boğaz uzmanımız Op. Dr. İzzet Özgür Özlük hocamızla birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." diyen Özçakmakçı, hastanın şikayetlerinin kurtulduğunu ve bu operasyonu Şırnak'ta yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Kabul de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, sağlık ekiplerine teşekkür etti.
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