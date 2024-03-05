Şırnak Devlet Hastanesi\'nde Kapalı Yöntemle Gözyaşı Kanalı Ameliyatı Yapıldı

Sağlık Bakanı Koca: İŞKUR Kura ile 8 Bin İşçi Alımı Yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Kura çekilişi noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek. Ayrıca, Bakanlık tarafından yapılan 27 bin personel alımı için de yerleştirme sonuçları açıklandı. Yan dal uzmanlık eğitimi sonuçlarının ise ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.