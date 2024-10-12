Şırnak'ta İlk Rotablatör İşlemi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta İlk Rotablatör İşlemi Başarıyla Gerçekleşti

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Şırnak Devlet Hastanesinde, 75 yaşındaki Halime Encu'ya kireçli damar için rotablatör uygulandı.

12.10.2024 12:30
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Şırnak'ta ilk defa rotablatör işlemi yapıldı

Şırnak Devlet Hastanesinde başarılı operasyonlar devam ediyor

ŞIRNAK - Göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesine başvuran 75 yaşındaki Halime Encu'nun kireçlenerek kalp damarının tıkandığı anlaşıldı. Tıkanan damarı Şırnak'ta ilk defa rötablatör cihazı kullanılarak açıldı.

Yaklaşık 1 ay önce Şırnak Devlet Hastanesine aşırı göğüs ağrısı nedeni ile başvuran Halime Encu isimli vatandaş, yapılan kontrollerin ardından 2 damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Tıkalı olan damarlardan bir tanesi aynı gün anjyo merkezinde açıldı. İkinci damarda ise aşırı kireçlenme nedeni ile rotablatör (aşırı kireçli damarlarda tıraşlama) işlemi yapılması gerektiği belirtildi.

Yapılan işlem hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe, "Teyzemiz 75 yaşında kadın hasta. Bilinen tansiyon ve şeker hastalığı vardı. 1 ay önce bize başvurusunda göğüs rahatsızlığı şikayeti vardı ve biz bunun üzerine anjiyosunu yapmıştık. Anjiyosunda iki damarının tıkalı olduğunu görmüştük. Bir damarı aynı gün açtık, ama diğer damarı çok ileri derecede kireçli olduğu için teyzemizin hazırlığını yaptıktan sonra rotablatör işlemini yaptık. Rotablatör işlemi ciddi derecede kireçli olan damarlarda özel bir cihaz ile girerek bu kireci hem tıraşlama yöntemiyle hem de bu kireci temizleme yöntemiyle açtıktan sonra da normal prosedörel balon ve stent işlemi uyguladıktan sonra bitirdiğimiz bir işlem. Teyzemizde biz dün işlemlerini yaptıktan sonra bugün şikayetleri gayet iyi. Yürüttüğümüzde de şikayetleri geriledi. Teyzemizi yarın sabah, 24-48 saat tutacak şekilde, yarın sabahta taburculuğunu planlıyoruz. Rötablatör işlemi aşırı derecede kireçli damarlarda kireci kırdıktan ve daha sonra tıraşlama yaptıktan sonra balon ve stent işlemi yaptığımı bir uygulama. Bu işlemi özellikle her hasta değil de damarlarda ciddi derecede kireçli olan hastalarda uygulamaktayız" dedi.

Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde anjiyo merkezinin açılması nedeni ile mutlu olduklarını belirten Yahya Encu, daha önce hastaların çevre illeri gittiğini ve açılan merkez nedeni ile artık bu durumun ortadan kalktığını ifade ederek, anjiyo merkezinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta İlk Rotablatör İşlemi Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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