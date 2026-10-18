Şırnak'ta stajyer öğretmenlerin drama gösterisi miniklere diş sağlığını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şırnak'ta stajyer öğretmenlerin drama gösterisi miniklere diş sağlığını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak\'ta stajyer öğretmenlerin drama gösterisi miniklere diş sağlığını anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak merkezdeki 75. Yıl Anaokulunda stajyer öğretmenler drama gösterisiyle çocuklara ağız ve diş sağlığını anlattı. Etkinlikte minikler doğru diş fırçalamayı ve şekerli gıdaların diş sağlığına etkisini canlandırmalarla öğrendi.

Şırnak'ta 75. Yıl Anaokulunda stajyer öğretmenler tarafından düzenlenen drama etkinliğiyle minik öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Tiyatro havasında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, doğru diş fırçalama alışkanlığını eğlenerek öğrendi.

Şırnak merkezde bulunan 75. Yıl Anaokulunda okul öncesi eğitim gören çocuklara erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Stajyer öğretmenlerin hazırladığı drama gösterisi, minik öğrencileri hem eğlendirdi hem de günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri önemli bilgilerle buluşturdu. Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan gösteride, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiği, şekerli gıdaların diş sağlığı üzerindeki etkileri ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemi canlandırmalar eşliğinde anlatıldı. Etkileşimli etkinliğe katılan minikler, günlük yaşamda edinmeleri gereken ağız ve diş bakımı alışkanlıklarını eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılan öz bakım alışkanlıklarının önemine dikkat çekilen etkinlikte, eğitimin oyun ve drama yoluyla desteklenmesiyle çocukların öğrenme sürecine aktif katılımı sağlandı. Renkli görüntülere sahne olan gösteri, miniklerin diş sağlığı konusunda farkındalık kazanmasına katkı sundu.

Kaynak: İHA
ŞırnakEğitimSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 11:58:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Şırnak'ta stajyer öğretmenlerin drama gösterisi miniklere diş sağlığını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei