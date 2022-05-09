Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı - Son Dakika
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Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı

09.05.2022 13:35

Son dakika haberi... Sivas'ta 76 yaşındaki Nihat Batur'un, Kovid-19 tedavisi gördüğü Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinden (ÇAGEM) taburcu edilmesiyle kentte bu hastalıktan hastanede yatan hasta kalmadı.

Sivas'ta 76 yaşındaki Nihat Batur'un, Kovid-19 tedavisi gördüğü Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinden (ÇAGEM) taburcu edilmesiyle kentte bu hastalıktan hastanede yatan hasta kalmadı.

Yaklaşık bir hafta önce Kovid-19'a yakalanan ve KOAH hastası da olan Batur, ÇAGEM'de tedavi görmeye başladı.

Salgın döneminde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde, doktor ve hemşirelerin yoğun gayretleriyle sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Batur, hastanede gazetecilere, hastalığı atlattığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kovid-19'a nasıl yakalandığımı hatırlamıyorum. Sağlık Bakanımızdan, buradaki doktor ve hemşirelerimizden Allah razı olsun. Hepsi de benimle çok iyi ilgilendi. Bu hastalık inşallah bir daha gelmez. Ülkemizden, Müslüman aleminden, tüm dünyadan inşallah silinip gider." dedi.

"Zorlu süreçlerden geçtik"

Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Rağıp Sarıismailoğlu ise yaklaşık 2 yıl önce salgınla tanıştıklarını dile getirerek, "Bu süre boyunca hem halkımız hem de sağlık çalışanları olarak zorlu süreçlerden geçtik. Çok özverili bir şekilde çalıştık ama artık çok yorulduk. Bugün de inşallah Sivas'ta son hastamızı şifayla taburcu ediyoruz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim, aşı dozlarımızı tamamlayalım. İnşallah bu kötü günleri bundan sonra bir daha yaşamamayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kentte ÇAGEM binasının Kovid-19 döneminde salgın hastanesi olarak hizmet verdiğine dikkati çeken Sarıismailoğlu, "Yaklaşık 60 bin Kovid-19 hastasının tedavisini başarıyla tamamladık. Tabii ki kaybettiğimiz hastalarımız da oldu ama Sivas'ın pandemi yükünü elimizden geldiğince kaldırmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Merkezde 2 yıldır Kovid-19 hastalarının tedavisiyle ilgilenen hemşirelerden Esra Ünal da psikolojik olarak çok yıprandıklarını ancak son hastanın taburcu edilmesiyle rahatladıklarını ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

Batur'un taburcu edilmesiyle kentte hastanede yatarak tedavi gören Kovid-19 hastası kalmadığı öğrenildi.

Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı
Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı
Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı
Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı
Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı
Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı
Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı
Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı
Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı

YORUMLAR
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Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı - Son Dakika


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