Soğuk Havalarda Aktarlara Yoğun İlgi - Son Dakika
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Sağlık

Soğuk Havalarda Aktarlara Yoğun İlgi

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Sakarya'da soğuk havalarla birlikte ıhlamur ve ada çayı talebi artarak aktarlara akın ediyor.

13.10.2024 13:18
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Havalar soğudu, vatandaş aktarların yolunu tuttu

SAKARYA - Sakarya'da havaların soğuması ile birlikte hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. En fazla ıhlamur, papatya ve ada çayı gibi ürünler tercih ediliyor.

Sakarya'da havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Satışların yükseldiği aktarlarda en çok ıhlamur, papatya ve ada çayı gibi ürünler tercih ediliyor. Kış çaylarının, hastalanmadan önce bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi için tüketilmesi gerektiğini vurgulayan aktar Mahmut Sulak, vatandaşların doğal ürünlere ilgisinin arttığını söyledi.

Adapazarı ilçesinde aktarlık yapan Mahmut Sulak, "Vatandaşlar, soğuk algınlığından dolayı ıhlamur, adaçayı ve hatmi çiçeği gibi bitkileri tercih ediyor. Tabi farklı hastalıklardan korunmaları için diğer doğal ürünleri de tavsiye ediyoruz. Ancak şu an vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği ürün ıhlamur, ada çayı ve papatyadır. Vatandaşlarımıza, kış aylarına hazırlanırken öncelikle doğal bağışıklığı kuvvetlendirmelerini tavsiye ediyorum. Doğal bağışıklığı kuvvetlendirecek bitkiler ise zerdeçal, zencefil, ebegümeci ve kestane balı gibi bitkileri ve kış çaylarını tüketmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha yükseldi"

En çok tercih edilen ürünlerin fiyatları hakkında bilgi veren Sulak, "Bu sene ıhlamur revaçta. Geçen seneye göre fiyatlar biraz daha yükseldi. Ada çayı, papatya ve hatmi çiçeği gibi bitkiler de soğuk algınlığına karşı çok kullanılıyor. Ihlamur demlenerek boğaz enfeksiyonuna karşı kullanılabilir. Mide gazı için de aynı şekilde papatya çayı demlenip içilebilir. Ada çayı bu sene yaklaşık yüzde 25'lik bir artışla paketi 30 TL oldu. Ihlamurun fiyatı ise 50-60 TL aralığında. Fiyatın yüksek olmasının sebebi ise toplanacağı zaman yağışlar olduğu için fiyatlar biraz yükseldi. Papatyanın fiyatı ise geçen seneye göre yüzde 25 gibi oranla artış gösterdi. Geçen sene 20-25 TL aralığında sattığımız ürünün bu sene 30-37 TL aralığında satışa sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Soğuk Havalarda Aktarlara Yoğun İlgi - Son Dakika

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