TBMM Başkanvekili Önder'e 7 Dakikada Ambulans Ulaştı - Son Dakika
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Sağlık

TBMM Başkanvekili Önder'e 7 Dakikada Ambulans Ulaştı

Aort damarı yırtılan TBMM Başkanvekili Önder, 7 dakikada hastaneye kaldırıldı.

16.04.2025 20:41
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Ambulans ekibi, TBMM Başkanvekili Önder'e 7 dakikada ulaştı

ANKARA - 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrının ardından yola çıkan ambulans ekibi, aort damarı yırtılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e 7 dakikada ulaştı.

Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Şişli'de bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Önder'in sağlık durumuna ilişkin acil yardım çağrısı 22.10'da intikal etti. Çağrının düşmesinin ardından 112 Komuta Kontrol Merkezinden yönlendirilen ambulans ekibi, 7 dakikada adrese ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan TBMM Grup Başkanvekili Önder'e CPR uygulaması ile müdahale edildi.

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Kaynak: İHA

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