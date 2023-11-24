Tekirdağ\'da 20 Kilo Ağırlığında Kitle Çıkarıldı

TEKİRDAĞ'da karın şişliği şikayetiyle hastaneye başvuran Asiye Seyitoğlu'nun (41) vücudundan 20 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mine Dağgez, "Hiç şikayeti olmayan kadınlara da biz yılda en az 1 kere jinekolojik kontrol muayenesi öneriyoruz" dedi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne karnındaki şişlik nedeniyle başvuran Asiye Seyitoğlu, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bölümü'ne yönlendirildi. Burada Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanı Op. Dr. Mine Dağgez'in muayene ettiği Seyitoğlu'nun vücudunda kitle tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın sağ yumurtalık kısmından 50 santim çapında 20 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Dağgez, hastanın polikliniğe son derece büyük bir kitle ile başvurduğunu belirterek, "Polikliniğe girdiği andan itibaren kitle sadece gözle görerek bile tanısı konulacak kadar büyük çaptaydı. Hasta bu şikayetiyle son 2-3 aydır farkı merkezleri gezmiş ve bu şikayetine bir çözüm aramış ve sonrasında bize yönlendirilmiş. Hastayı yatırdık ve kitlenin boyutundan dolayı önce hastayı stabilize ettik, sonrasında ameliyatını ayarladık en kısa sürede. Ameliyatta, muayenede de şüphelendiğimiz gibi sağ yumurtalık kaynaklı büyük bir kitleyle karşılaştık. Bu kitle yaklaşık 50 santime çapa varan ve tartıda 20 kilo ağırlıkta bir kitleydi. Kitlemizi çıkarttık, patolojiye gönderdik ve patoloji sonucumuzla da nihai kararımız, tedavi planımız yapmayı planlıyoruz. Bu hasta üzerinden tabi ki hastalarımıza, kadınlarımıza vermek istediğimiz mesaj; şikayetlerini ileri aşamalara gelmeden, kitleleri bu kadar büyütmeden doktora başvurmaları. Hiç şikayeti olmayan kadınlara da biz yılda en az 1 kere jinekolojik kontrol muayenesi öneriyoruz ki şikayeti olan kadınların mutlaka bunu geciktirmeden, bekletmeden kadın doğum uzmanlarına, benim gibi jinekolojik onkoloji uzmanlarına başvurmalarını öneriyoruz. Bu konuda bilinçli olmalarını öneriyoruz" dedi.

Kitlenin yaklaşık 1 saat süren ameliyatla alındığını belirten Dağgez, "Hastamız şu an son derece iyi. Ameliyat sonrası ilk günden başlamak itibarıyla evine gidebilecek kadar iyi. Sadece kitlenin çapı çok büyük olduğu için öncesinde diğer sistemlere yoğun basısı olduğu için ve hastayı bir miktar susuz bıraktığı için bunları stabilize etmek, takip etmek amaçlı yatırdık. Bugün ameliyat sonucu, ikinci gündeyiz ve taburculuğunu planlıyoruz. Bu kitlelerin oluşumunda net bir neden söyleyemeyiz. Yani multi faktöriyel olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yaklaşık yüze 10 kadarı ailesel, kalıtımsal olmakla birlikte, yüzde 90'ı da hastanın maruz kaldığı çevresel etmenler, gıdalar, ilaçlar, kimyasallar, biyolojik faktörler olmak üzere bunları multi faktörler olarak sıralayabiliriz" diye konuştu.

'KARNIMIN ŞİŞMESİYLE FARK ETTİM'

Vücudundan 20 kilo kitle çıkarılan 2 çocuk annesi Asiye Seyitoğlu, kitle şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ancak bu büyük olduğunu bilmediğini söyledi. Seyitoğlu, "Kitleyi iki ay öncesinde karnımın şişmesiyle fark ettim. Onun kitle olduğunu bilmiyordum. Daha sonra öğrendim ve daha sonra hastaneye geldim gerekli operasyonlar için. Sağ olsun doktorumuz Mine Hanım sayesinde kurtuldum yani. Çok güzel hissediyorum kendimi, çok rahat, çok keyifli. Daha önce kitle varken vücudumda ağırlık, baskı vardı" dedi.