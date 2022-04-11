Tibet, Shanghai ve Jilin'e Kovid-19 ile Mücadele İçin Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tibet, Shanghai ve Jilin'e Kovid-19 ile Mücadele İçin Yardım Malzemesi Gönderdi

11.04.2022 15:44
Tibet, Shanghai ve Jilin'e Kovid-19 ile Mücadele İçin Yardım Malzemesi Gönderdi

LHASA, 11 Nisan (Xinhua) — Bölgesel Ticaret Departmanı Müdür Yardımcısı Su Bin'e göre Tibet, yükselişe geçen Kovid-19 vakalarıyla mücadele eden Shanghai ve Jilin'e desteğini göstermek için, Shangai'ya 100 ton Tibet'in yerel spesiyalitesi olan yak eti ve 3.000 ton içme suyu, Jilin'e ise 5.000 ton içme suyu bağışlayacak. Yak eti bağışının ilk bölümü 12 Nisan'da Shanghai'a […]

Tibet, <a class='keyword-sd' href='/shanghai/' title='Shanghai'>Shanghai</a> ve Jilin'e Kovid-19 ile Mücadele İçin Yardım Malzemesi Gönderdi

LHASA, 11 Nisan (Xinhua) — Bölgesel Ticaret Departmanı Müdür Yardımcısı Su Bin'e göre Tibet, yükselişe geçen Kovid-19 vakalarıyla mücadele eden Shanghai ve Jilin'e desteğini göstermek için, Shangai'ya 100 ton Tibet'in yerel spesiyalitesi olan yak eti ve 3.000 ton içme suyu, Jilin'e ise 5.000 ton içme suyu bağışlayacak. Yak eti bağışının ilk bölümü 12 Nisan'da Shanghai'a ulaşacak. Su, içme suyunun da Shanghai ve Jilin'e beş ila yedi gün içinde ulaşacağını söyledi. Shanghai ve Jilin, yıllardır Tibet'e eşleştirme yardımı yapıyor. Su, "Gönderilen yardım malzemelerinde Tibet'teki tüm etnik grupların sevgi ve özeni var. Bu bağış ile Shanghai ve Jilin halkının, bir an önce zorlukların üstesinden gelmesini umuyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Çorum'da baraj havzasına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı Çorum'da baraj havzasına yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı Elon Musk, daha önce katılacağını açıkladığı Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak Elon Musk, daha önce katılacağını açıkladığı Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak

Shanghai, Ticaret, Nisan, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Tibet, Shanghai ve Jilin'e Kovid-19 ile Mücadele İçin Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı
15:30 Konyaspor'dan sert sözler: Acilen istifalarını bekliyoruz
15:28 Öğretmenlik eğitimi aldı ama atanamadı: Diyarbakırlı Ramazan Deniz şimdi tespih ustası
15:26 Rus ordusu Ukraynalı askerleri yakın mesafeden bombaladı!
15:18 Son Dakika: Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yerine muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif seçildi
15:17 Ürgüp'ün en görkemli yeri olan binlerce yıllık Temenni Tepesi'nin altına iş hanı yapılıyor! "Kapadokya'yı koruyun" çağrısı
15:15 Cübbeli Ahmet Hoca Apple'ın dijital asistanı Siri'ye çıkıştı: Bir kuruş faydası yok, sohbeti bölüyor ya
15:11 Bakan Nebati, enflasyon artışının geçici olduğunu belirterek ekledi: Üzerinde çalışıyoruz
15:09 TÜİK, MEB, Et ve Süt Kurumu 'ndan sonra Kılıçdaroğlu bu kez de Göç İdaresi'ne gidecek: Şimdi de kum torbası koyarlar!
14:53 Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA vetosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 15:50:54. #1.11#
SON DAKİKA: Tibet, Shanghai ve Jilin'e Kovid-19 ile Mücadele İçin Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement