Tiroid Nodülleri ve Kanser Riski - Son Dakika
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Sağlık

Tiroid Nodülleri ve Kanser Riski

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Uzmanlar, tiroid nodüllerinin %5'inde kanser gelişebileceğine dikkat çekiyor.

14.02.2025 15:05
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Uzmanından uyarı: "Tiroid nodüllerinin ortalama yüzde 5'inde kanser gelişebiliyor"

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş:

"Tiroid nodülünün belirtileri genellikle yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes darlığıdır"

KAYSERİ - Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş, "Tiroid bezi nodülleri çoğunlukla sessiz kalabileceği gibi yutma güçlüğü, nefes darlığı ve ses kısıklığı; bazen de boyunda şişlik gibi belirtilerle kendini belli eder. Bu belirtilere karşı dikkatli olmak gerekir" dedi.

Tiroid bezinin insan boynunun ön yüzünde yer alan ve kelebek kanadı şeklindeki yumuşak bir doku olduğunu dile getiren Acıbadem Kayseri Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş, tiroid nodülleri de tiroid dokusu içinde gelişen iyi ya da kötü huylu kitlelerdir. İyot eksikliği olan bölgelerde tiroid nodülü gelişmesine yatkınlık olduğunu belirten Dr. Karakaş ülkemizin de iyot eksikliği bölgesi olduğunu ve bu nedenle tiroid nodüllerin sık görüldüğünü ifade etti.

Genellikle iyi huylu olma eğilimindeki nodüllerin ortalama yüzde 5'inde kanser gözlendiğini aktaran Dr. Karakaş, "Tiroid bezi nodülleri boyunda baskı yaparak yutma güçlüğü, nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi belirtilerle kendini belli edebilir. Tiroid nodülleri çok büyüdüğünde baskı belirtileri dışında kozmetik olarak rahatsızlığa neden olabilir" diye konuştu.

"Zehirli guatr hastalığına da dikkat edilmeli"

Bu nodüllerin ayrıca tiroid fonksiyon bozukluğuna da yol açabileceği bilgisini veren Dr. Karakaş "Bu fonksiyon bozukluğunda özellikle tiroid bezinin hızlı çalışması dediğimiz titreme, terleme, çarpıntı gibi belirtilere yol açabilir. Kandaki tiroidi hormonlarının yükselmesiyle ortaya çıkan bir tablo oluşturabilir. Halk arasında bu durum, 'zehirli guatr' olarak isimlendirilmektedir. Bazen kişiler nodüllerden önce bu belirtilerle polikliniğe başvurabilir" dedi. Tanı ve değerlendirme sürecinde tiroid ultrasonografisinin önemli bir yeri olduğunu belirten Dr. Karakaş bu görüntüleme yönteminin basit, güvenilir ve vücuda herhangi bir zararı olmadığını anlattı. Poliklinik muayenesi ile eş zamanlı ultrasonografik değerlendirme ile nodüllerin şekline, boyutuna ve içeriğine bakıp, iyi huylu yada kötü huylu olup olmadığı ile ilgili bir fikir edindiklerini söyledi. Gerekirse kanser belirtisi olan tiroid nodüllerinin biyopsi ile değerlendirildiğini de ekledi.

"İyi huylu nodüller için düzenli doktor kontrolü gerekir"

Kanser riski barındırma ihtimali olan tiroid nodüllerinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Karakaş, "Nodüllerin iyi ya da kötü huylu olup olmadığını biyopsi ile anlayabiliyoruz. Biyopsi güvenilir bir yöntemdir ve bize takip surecinde yol gösterir. Tiroid bezi fonksiyonlarını ise kan tiroid hormon düzeyi ile değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kanser şüphesi taşımayan nodüllerin çoğunlukla düzenli hekim kontrolü ve takibi gerektirdiğini vurgulayan Dr. Karakaş şunları söyledi: "Ancak kanserden şüphelendiğimiz veya biyopsi sonucu kanser olarak raporların durumlarda ameliyat öneriyoruz. Tiroid nodülleri bizim için özellikle erken evre tiroid kanseri değerlendirmesinin yapılması için çok önemlidir. Eğer yutma güçlüğü, nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi baskı belirtileri varsa veya ağrısız şişlikler varsa bu belirtilerin mutlaka bir uzman tarafından değerlendirmesi gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

Ses Kısıklığı, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tiroid Nodülleri ve Kanser Riski - Son Dakika

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