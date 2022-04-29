"Aşı Haftası" kutlandı - Son Dakika

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Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, Aşı Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Usta, Uzun Sokak Aile Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek personele işlerinde kolaylık diledi, çocuklarını aşıya getiren ailelerle de bir süre görüştü.

Aşı Haftası'nı kutlayan Usta, hafta kapsamında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'de Kovid aşısının yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların ardından aktif hale getirildiğini belirten Usta, bu süreçte vatandaşların aşının koruyuculuğunu yeterince öğrendiklerini vurguladı.

Usta, aşının sadece Kovid-19'dan ibaret olmadığına da dikkati çekerek, "Doğumdan itibaren çocukluk yaşında gerekli durumlarda aşıya müracaat etmek durumundayız. Her koşulda aşı olduğu sürece, aşının koruyuculuğuyla birlikte de geleceğimizin temellerini sağlam kurma durumunda oluyoruz." dedi.

Türkiye'de yaşayan herkesin aşılanması gerektiğinin altını çizen Usta, ancak bu şekilde sağlıklı günlere ulaşılabileceğini aktardı.

Usta, Kovid-19'un yenilmesinin en önemli unsurunun aşı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aşının gücünü çok iyi bilmemiz ve ondan çok iyi istifade etmemiz gerekiyor. Özellikle dünya üzerinde aşısını oluşturabilen sayılı ülkelerden biri olarak hem ülkemizle gurur duymalıyız hem de bu aşıyla ilgili farklı düşünceleri artık geride bırakmalıyız. Trabzon'da bugüne kadar 1 milyon 550 bin kişi Kovid-19 aşısı yaptırdı."

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara merkez önünde kurulan çadırda aşının önemini içeren broşürler dağıtıldı.