Tunceli Sağlıklı Hayat Merkezi yenilendi

TUNCELİ - Tunceli Sağlıklı Hayat Merkezi yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, il merkezinde görev yapan hekimlerle merkezi gezerek verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi bakanlık mevzuatı çerçevesinde yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. İl merkezinde görev yapan hekimlerle birlikte merkezi gezen Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, merkezin haftanın beş günü ücretsiz olarak hizmet verdiğini söyledi. Merkezde verilen hizmetlere ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, "Merkezimizde beslenme, çocuk ve ergen sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, ruh sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi danışmanlığının yanında enfeksiyon kontrol hizmetleri verilmektedir" dedi.

Dr. Duran, merkezin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.