Türk Toraks Derneğinden kapalı alanlarda ve ev ziyaretlerinde maske uyarısı - Son Dakika
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Türk Toraks Derneğinden kapalı alanlarda ve ev ziyaretlerinde maske uyarısı

08.07.2022 11:40
Türk Toraks Derneğinden kapalı alanlarda ve ev ziyaretlerinde maske uyarısı

Türk Toraks Derneği, hareketliliğin artacağı Kurban Bayramı tatilinde Kovid-19'a karşı maske takılması konusunda uyardı.

Türk Toraks Derneği, hareketliliğin artacağı Kurban Bayramı tatilinde Kovid-19'a karşı maske takılması konusunda uyardı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı verilere göre, son 2 haftada dünya genelinde Kovid-19 vakalarının yüzde 30 arttığı bildirildi.

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, Kovid-19'un Omicron BA.4 ve BA.5'in bugüne kadar en hızlı yayılan varyant olduğunu belirtti.

Türkiye'de bayram tatili dolayısıyla hareketliliğin artacağını, bu nedenle maskelerin tekrar takılması gerektiği uyarısında bulunan Köktürk, "Ülkemizde hızla artmakta olan Kovid-19 vakaları nedeniyle özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmak ve sosyal mesafeye uymak bulaş kontrolünü sağlayacak en temel önlemler olarak yer almaktadır. Hastalık hızını doğru belirlemek amacıyla da hızlı antijen testleri ve PCR testinin yaygın uygulanır hale getirilmesi belirleyici rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu da kapalı alanlarda ve ev ziyaretlerinde maske kullanımına devam edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 salgınını kontrol edebilecek en etkin yöntemin toplumun tam doz aşılanması olduğunun altını çizen Eyüboğlu, tam doz aşılı kişilerde Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerin anlamlı oranda azaldığını belirterek hatırlatma dozlarının yapılmasının, eksik aşıların tamamlanmasının ve hiç aşı olmamış bireylerin aşılanmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Toraks Derneğinden kapalı alanlarda ve ev ziyaretlerinde maske uyarısı - Son Dakika

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