Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde "Dijital Çağda Akciğer Sağlığı" konuşuldu

Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından düzenlenen 25. Yıllık Kongresi'nde "Dijital Çağda Akciğer Sağlığı" ele alındı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen kongreye yurt içinden ve dışından 411 konuşmacı katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Bahriye Oya İtil, kongrede, Kovid-19, KOAH, astım ve sağlık politikalarıyla ilgili çok sayıda oturum yapıldığını söyledi.

Derneğin 30. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten İtil, "Çağımızın dijitalleşmesi ekolojiyi bozar mı, iklim krizi, hava kirliliği ve tütünle ilgili oturumlar yaptık." dedi.

İtil, dernek olarak sadece hastalıklarla ilgili olmadıklarını, rahatsızlıkların arka planında yatan sağlığın sosyal belirleyicilerinin de kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram da özellikle akciğerlerin dış ortamlara açık organ olduğuna dikkati çekerek "Kongrede çevresel koşulların akciğere etkisi araştırıldı. İlk defa İç Anadolu'da Ürgüp yöresinde çeşitli minerallerin akciğer kanserine yol açtığını ortaya konuldu. Tüberkülozla mücadelede çok aktif katkılar sunuldu. Sigarayla mücadelede önemli destekler sunuldu. Çevre ve hava kirliliği hakkında çalışmalar oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Nurdan Köktürk de gelecekte yeni salgınlarla karşılaşmanın mümkün olduğunu dile getirerek "Bunun en önemli nedeni insan eliyle tüm ekosistem üzerinde yaptığımız zorbaca tahribatlar. Ekosistemi korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kongre bugün sona erecek.