Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde "Dijital Çağda Akciğer Sağlığı" konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde "Dijital Çağda Akciğer Sağlığı" konuşuldu

28.05.2022 14:16

Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından düzenlenen 25. Yıllık Kongresi'nde "Dijital Çağda Akciğer Sağlığı" ele alındı.

Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından düzenlenen 25. Yıllık Kongresi'nde "Dijital Çağda Akciğer Sağlığı" ele alındı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen kongreye yurt içinden ve dışından 411 konuşmacı katıldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Bahriye Oya İtil, kongrede, Kovid-19, KOAH, astım ve sağlık politikalarıyla ilgili çok sayıda oturum yapıldığını söyledi.

Derneğin 30. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten İtil, "Çağımızın dijitalleşmesi ekolojiyi bozar mı, iklim krizi, hava kirliliği ve tütünle ilgili oturumlar yaptık." dedi.

İtil, dernek olarak sadece hastalıklarla ilgili olmadıklarını, rahatsızlıkların arka planında yatan sağlığın sosyal belirleyicilerinin de kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram da özellikle akciğerlerin dış ortamlara açık organ olduğuna dikkati çekerek "Kongrede çevresel koşulların akciğere etkisi araştırıldı. İlk defa İç Anadolu'da Ürgüp yöresinde çeşitli minerallerin akciğer kanserine yol açtığını ortaya konuldu. Tüberkülozla mücadelede çok aktif katkılar sunuldu. Sigarayla mücadelede önemli destekler sunuldu. Çevre ve hava kirliliği hakkında çalışmalar oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Nurdan Köktürk de gelecekte yeni salgınlarla karşılaşmanın mümkün olduğunu dile getirerek "Bunun en önemli nedeni insan eliyle tüm ekosistem üzerinde yaptığımız zorbaca tahribatlar. Ekosistemi korumamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kongre bugün sona erecek.

Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde Dijital Çağda Akciğer Sağlığı konuşuldu
Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde Dijital Çağda Akciğer Sağlığı konuşuldu
Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde Dijital Çağda Akciğer Sağlığı konuşuldu
Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde Dijital Çağda Akciğer Sağlığı konuşuldu
Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde Dijital Çağda Akciğer Sağlığı konuşuldu

YORUMLAR
500
'Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı', Sırbistan'da düzenlenecek 'Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı', Sırbistan'da düzenlenecek Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir' Rektör Karamustafa: 'İstanbul'un fethi çağ açıp, çağ kapatan bir fetihtir'
Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde 'Dijital Çağda Akciğer Sağlığı' konuşuldu - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık birbirine girdi! Üyelerin birbirlerine tokat attığı arbedeye polis müdahale etti
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:07 21 yıl önce kaybolmuştu! 47 yaşındaki Ayşe'ye ait kemikler, kuyuda bulundu
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 16:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Toraks Derneğinin 25. Yıllık Kongresi'nde "Dijital Çağda Akciğer Sağlığı" konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement