Üye Girişi
TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak - Son Dakika

TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak

05.02.2022 17:56
TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak

Yerli aşı TURKOVAC'ın 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacağı bildirildi.

Yerli aşı TURKOVAC'ın 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Sağlık Bakanlığınca dağıtılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, aşının Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Pandemi Ek Binası'nda pazartesiden itibaren tatbik edilmeye başlanacağı belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, her fırsatta salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu söylediklerini vurgulayarak "Milli aşımız TURKOVAC'ı bekleyen vatandaşlarımız, pazartesi gününden itibaren SEAH Pandemi Hastanemizde aşılarını yaptırabilir." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Pazartesi, TURKOVAC, Sakarya, Milli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:54 Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var! Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir
17:29 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
17:33 Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Haberler.com'a konuştu: Akşam saatlerinde şehrin tamamına elektrik verilecek!
17:32 Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi
17:19 Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik
17:18 Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş
17:17 Suriyelilere yönelik önyargılar pik yaptı: Ülkelerine dönsünler, iş kurmasınlar, Suriyeliyle evlenmem, mahallemde istemem!
17:03 MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
16:51 Ali Koç'tan Aykut Kocaman itirafı: 1 sene daha tutup öyle devam etmeliydik!
16:48 Galatasaray'da yeni transfer yolda! Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 18:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement