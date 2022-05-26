TVHB Başkanı Eroğlu: "Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok" - Son Dakika
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TVHB Başkanı Eroğlu: "Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok"

26.05.2022 14:31

TVHB Başkanı Eroğlu: "Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok" Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, maymun çiçeği hastalığında dünyada 240'ın üzerinde vaka olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz açısından herhangi bir paniğe gerek yoktur, ancak dikkatli olmak lazım" dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu: "Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok"

VAN - Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, maymun çiçeği hastalığında dünyada 240'ın üzerinde vaka olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz açısından herhangi bir paniğe gerek yoktur, ancak dikkatli olmak lazım" dedi.

2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresine katılmak üzere Van'a gelen Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. 2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirten Eroğlu, yaban hayvanlarının özellikle son yıllarda yaşanan korona virüs nedeniyle ne kadar önem arz ettiğinin bir kere daha orta çıkarıldığını söyledi. Korona virüs pandemisinde dikkatlerin yaban hayatı ve yaban hayvanlarının üzerine çekildiğini ifade eden Eroğlu, "Bundan sonraki süreçte dünyada benzeri salgınların ya da olumsuzlukların yaşanmaması için mutlaka doğadaki dengeyi ve yaban hayatını korumak gerekiyor. Yaban hayatının çok değişik ve çeşitli yönlerini, yaban hayatının sürdürülebilirliğini ortaya koyması, bunun için bilimsel ve kurumsal anlamda nelerin yapılabileceği ile ilgili bir kongre olması dolayısıyla biz veteriner hekimler açısından da önemli gördüğümüz bir kongre. Faydalı bir kongre olmasını bekliyoruz. İnşallah buradan çıkan sonuçlar ülkemizde uygulamaya konulacaktır diye ümit ediyoruz" dedi.

Açıklamalarında son günlerde ortaya çıkan ve hayvanlardan insanlara geçen zoonotik viral bir hastalık olan maymun çiçeğine de değinen Eroğlu, "Maymun çiçeği hastalığı, maymunlardan kemiricilerde özellikle sincapgillerde rastlanan viral bir hastalık. İnsanlara bulaşabiliyor ve ölüme neden olabiliyor. Şu anda birkaç günden beri dünyanın gündeminde. Ülkemiz açısından herhangi bir paniğe gerek yoktur, ancak dikkatli olmak lazım. Bu hastalık daha çok kemiricilerde ve sincapgillerde olması dolayısıyla da bu tür yaban hayatı ve yaban hayvanını insanlarımızın bulundurmamasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Maymun çiçeği hastalığının evcil hayvanlara bulaş riskinin olmadığına vurgu yapan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Viral hastalıklarda genellikle halsizlik, yüksek ateş, baş ağrısı ve maymun çiçeğine özgü şişlikler oluşur. Herhangi bir rahatsızlık halinde insanlarımızın bir an önce bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekiyor. Bize en çok gelen soru. 'Bu hastalık evcil hayvanlara bulaşıyor mu?' Evcil hayvanlara bulaş söz konusu değil. Bu konuda insanlarımız rahat olabilirler. Aldığımız bilgilere göre maymun çiçeği hastalığında şu anda 240 küsür vaka var dünyada. Bu bir küresel pandemi şeklinde görünmüyor ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Bu açıdan da özellikle insan hareketleri, dolaşım gibi konularda gerekli önlemleri almak gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten DSÖ bültenlerinde hangi ülkelerde hastalık çıktığı yer alıyor. Dolayısıyla o ülkelere karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerekir."

TVHB Başkanı Eroğlu: Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok
TVHB Başkanı Eroğlu: Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok
TVHB Başkanı Eroğlu: Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok
TVHB Başkanı Eroğlu: Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok

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Veteriner hekimlerden 'maymun çiçeği' açıklaması Veteriner hekimlerden 'maymun çiçeği' açıklaması
Kaynak: İHA

Ali Eroğlu, Veteriner, Kongre, Türk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık TVHB Başkanı Eroğlu: 'Maymun çiçeği hastalığında paniğe gerek yok' - Son Dakika


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