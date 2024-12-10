Uzman Doktor Saç Dökülmesi Hakkında Bilgilendirdi - Son Dakika
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Sağlık

Uzman Doktor Saç Dökülmesi Hakkında Bilgilendirdi

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Haberler.com stüdyosunda konuk olan Uzm. Dr. Mediha Doğanay, saç dökülmesi üzerine bilgiler paylaştı. Özellikle kadınlarda gebelik ve doğum sonrası saç dökülmesi görülebileceğini, günde 20-30 saç telinin dökülmesinin normal olduğunu ifade etti.

10.12.2024 13:17  Güncelleme: 13:58
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Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan Uzm. Dr. Mediha Doğanay, saç dökülmesi üzerine önemli bilgiler paylaştı. Saç dökülmesinin günümüzde giderek yaygınlaşan bir sorun olduğunu belirten Doğanay, bu durumun altında yatan sebeplerin detaylıca incelenmesi gerektiğini ifade etti.

"SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ANAMNEZ ÇOK ÖNEMLİ"

Dr. Doğanay, saç dökülmesinin nedenini araştırırken kişinin sağlık geçmişinin (anamnez) bilinmesinin önemine dikkat çekerek, "Saç dökülmesinin altında yatan sebepleri öğrenmeden doğru bir tedaviye başlamak mümkün değil" dedi. Kadınlarda özellikle gebelik ve doğum sonrası süreçte saç dökülmesinin sıkça görülebileceğini vurguladı. Ayrıca, günde 20-30 saç telinin dökülmesinin normal olduğunu söyledi.

Uzman Doktor Saç Dökülmesi Hakkında Bilgilendirdi

"DEMİR VE VİTAMİN EKSİKLİĞİ DERİN ETKİLER YARATIYOR"

Saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden birinin demir ve vitamin eksikliği olduğunu ifade eden Dr. Doğanay, "Bu eksiklikler saç dökülmesini derinleştirebilir. Ayrıca saç sağlığı için bağırsak sistemimize de dikkat etmeliyiz" dedi.

Uzman Doktor Saç Dökülmesi Hakkında Bilgilendirdi

"SÜLFATLI ŞAMPUANLAR SIK KULLANILMAMALI"

Saç sağlığını korumak için şampuan seçimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doğanay, sülfatlı şampuanların her gün kullanılmamasını önerdi. Saç dökülmesine karşı uygulanabilecek çeşitli tedavi yöntemlerinden bahseden uzman doktor, bireye özel tedavilerin başarı oranını artırdığını belirtti.

Uzman Doktor Saç Dökülmesi Hakkında Bilgilendirdi

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Son Dakika Sağlık Uzman Doktor Saç Dökülmesi Hakkında Bilgilendirdi - Son Dakika

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