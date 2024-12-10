Uzman Doktor Saç Dökülmesi Hakkında Bilgilendirdi

Sağlık

Merkez Bankası\'ndan tarihi rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan Uzm. Dr. Mediha Doğanay, saç dökülmesi üzerine önemli bilgiler paylaştı. Saç dökülmesinin günümüzde giderek yaygınlaşan bir sorun olduğunu belirten Doğanay, bu durumun altında yatan sebeplerin detaylıca incelenmesi gerektiğini ifade etti.

"SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ANAMNEZ ÇOK ÖNEMLİ"

Dr. Doğanay, saç dökülmesinin nedenini araştırırken kişinin sağlık geçmişinin (anamnez) bilinmesinin önemine dikkat çekerek, "Saç dökülmesinin altında yatan sebepleri öğrenmeden doğru bir tedaviye başlamak mümkün değil" dedi. Kadınlarda özellikle gebelik ve doğum sonrası süreçte saç dökülmesinin sıkça görülebileceğini vurguladı. Ayrıca, günde 20-30 saç telinin dökülmesinin normal olduğunu söyledi.

"DEMİR VE VİTAMİN EKSİKLİĞİ DERİN ETKİLER YARATIYOR"

Saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden birinin demir ve vitamin eksikliği olduğunu ifade eden Dr. Doğanay, "Bu eksiklikler saç dökülmesini derinleştirebilir. Ayrıca saç sağlığı için bağırsak sistemimize de dikkat etmeliyiz" dedi.

"SÜLFATLI ŞAMPUANLAR SIK KULLANILMAMALI"

Saç sağlığını korumak için şampuan seçimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doğanay, sülfatlı şampuanların her gün kullanılmamasını önerdi. Saç dökülmesine karşı uygulanabilecek çeşitli tedavi yöntemlerinden bahseden uzman doktor, bireye özel tedavilerin başarı oranını artırdığını belirtti.