Uzmanı uyardı: Bahar nezlesi astıma neden olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanı uyardı: Bahar nezlesi astıma neden olabilir

13.05.2022 16:36
Uzmanı uyardı: Bahar nezlesi astıma neden olabilir

Baharın gelişi, saman nezlesi olarak bilinen alerjik riniti tetikliyor.

Baharın gelişi, saman nezlesi olarak bilinen alerjik riniti tetikliyor. Dünyada en sık rastlanan alerjik hastalıklardan birinin bahar nezlesi olduğunu söyleyen ve kontrol edilmediğinde astıma neden olabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Fuat Bulut, Bahar nezlesi alerjenlere bağlı mevsimsel gelişen kronik inflamasyon olup çocuklardaki en sık görülen 5'inci kronik hastalıktır. Daha çok polen alerjisinin neden olduğu mevsimsel alerjik rinitte şikayetler ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkmaktadır. Bahar nezlesi, kontrol edilemediğinde astıma neden olabiliyor" dedi.

Alerjik rinit gelişimi için risk faktörlerini aktaran İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Fuat Bulut, "Ailede alerji ve/veya astım öyküsü, anne sütü almamış olmak, pozitif alerjik deri testinin olması, hayvan ve toz akarları gibi kapalı mekan alerjenlerine maruz kalma, sigara içimi, emzirme döneminde belirgin kilo kaybı, belirgin hayvansal yağ tüketimi, sanayileşmenin artması" açıklamasında bulundu.

İLK BELİRTİ ÇOCUKLUKTA GÖRÜLÜYOR

"Mevsimsel alerjik rinitte ilk belirtiler genellikle çocukluk ve genç erişkin çağda ortaya çıkar" diyen Fuat Bulut sözlerine şöyle devam etti:

"Alerjenler burun yoluyla girdikten sonra 15-30 dakika sonra alerjik reaksiyon başlar. Daha sonra bunlara yönelik bazı kimyasal maddeleri vücut salgılar. Sonrasında ise burun mukozasında şişme, iltihap, aşırı mukus üretimi ve burun tıkanıklığı ortaya çıkar."

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Dr. Öğr. Üyesi Fuat Bulut mevsimsel alerjik rinit ortaya çıktığında görülen belirtiler hakkında ise şunları söyledi:

"Burun ve boğazda kaşıntı ve yanma, burun kanaması (çocuklarda sık), burun akıntısı, sık hapşırık, gözlerde sulanma, burun tıkanıklığı, kulak tıkanıklığı, baş ağrısı, halsizlik, göz altlarında şişlik, öksürüktür."

ALERJEN ETKENİN BULUNDUĞU ORTAMDAN UZAK DURUN, GEREKİRSE MASKE TAKIN

Bahar alerjisinden korunmanın püf noktalarını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Fuat Bulut, "Tedavide amaç etkenin bulunduğu ortamlardan uzak durulmalıdır. Bununla birlikte kullanılan tedavi tolere edilebilen ve ciddi yan etkisi olmayan bir tedavi olmalıdır. Alerjen etkenin bulunduğu ortamlardan uzak durulmalı, ancak böyle bir ortamda bulunmak gerekiyorsa maske takılmalıdır. Polenlerin olduğu mevsimlerde pencereler kapalı tutulmalıdır. Odanın hava temizliği ve nemi önemlidir. Klimanın filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Sigaradan uzak durulmalıdır" diye konuştu.


Uzmanı uyardı: Bahar nezlesi astıma neden olabilir
Uzmanı uyardı: Bahar nezlesi astıma neden olabilir
YORUMLAR
500
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı Adıyaman'ın saklı güzelliklerinden Abacığ Menderesleri havadan görüntülendi Adıyaman'ın saklı güzelliklerinden Abacığ Menderesleri havadan görüntülendi

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Fuat Bulut, Sonbahar, İlkbahar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanı uyardı: Bahar nezlesi astıma neden olabilir - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:49:30. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanı uyardı: Bahar nezlesi astıma neden olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement