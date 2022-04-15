Yalova'daki kamu hastanelerinin yoğun bakımlarında Kovid-19 hastası kalmadı - Son Dakika

Yalova'daki kamu hastanelerinin yoğun bakım servislerinde Kovid-19 hastasının bulunmadığı bildirildi.

Kovid-19 vaka sayılarında zaman zaman en riskli iller arasına giren Yalova'da salgının seyri büyük oranda yavaşladı.

Kamu hastanelerinde yaklaşık iki haftadır Kovid-19 hasta yatışı yapılmayan yoğun bakım servislerinde şu anda bu hastalıktan kimse bulunmuyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda Valilik himayelerinde yürüttükleri salgın sürecinde ilk olarak Yalova Devlet Hastanesinin 20 Mart 2020'de salgın hastanesi olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

Bu hastanenin zaman zaman 4 servisinin yoğun bakım yataklarının Kovid-19 hastaları için ayrıldığını belirten Eray, şöyle devam etti:

"Hastalığın yükselen seyri ve artan vaka sayıları nedeniyle Altınova Devlet Hastanemiz ve Çınarcık Devlet Hastanemiz de pandemi hastanesi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda Termal ilçemizdeki yurdumuz da hastane standartları oluşturularak 180 hasta odalı hastane olarak kullanılmaya başlanmıştı. Tabii geldiğimiz süreçte ilimizde yürütülen aşılama çalışmaları ve Yalova halkımızın da verdiği destek neticesinde aşılamada mavi kategoride yer almaktayız. Yine bu aşılama çalışmalarının katkıları ile nisan ayı itibarıyla Altınova Devlet Hastanemizde artık Kovid-19 hastası bulundurmuyoruz."

"Pandemi bitmiş değil"

Eray, Çınarcık Devlet Hastanesinin geçen yıl haziran ayında salgın hastanesi statüsünden çıkarıldığını dile getirdi.

Yalova Devlet Hastanesinin vaka sayıları yoğun olduğunda 4 katının Kovid-19 servisine ayrıldığını bildiren Eray, şu anda ise sadece tek katın yarısında hasta bulunduğunu anlattı.

Bu hastane dahil kamu hastanelerinin yoğun bakım servislerinde hiç Kovid-19 hastasının olmadığını vurgulayan Eray, "Tabii pandemi bitmiş değil. Vatandaşlarımızın kendilerini korumaya devam etmesini, aşı takvimi gelen vatandaşlarımızdan da mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırmalarını talep ediyoruz." dedi.