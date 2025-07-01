Yazın Saç Bakımı İpuçları - Son Dakika
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Yazın Saç Bakımı İpuçları

Yazın Saç Bakımı İpuçları
01.07.2025 16:39
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Yaz aylarında saç sağlığını korumak için özel ürünler ve bakımlar öneriliyor.

SMİLE Hair Clinic kurucu ortaklarından Dr. Mehmet Erdoğan, "Yazın saçlar daha fazla dış etkiye maruz kalıyor. Güneş ışınları saçın protein yapısını zayıflatırken, deniz ve havuz suyu saçın nemini emerek kurumasına neden oluyor. Bu dönemde saçlara ekstra özen gösterilmesi gerekir. Hem koruyucu hem de onarıcı ürünler kullanmak ve saç bakım rutinlerini yaz koşullarına göre düzenlemek lazım" dedi.

Güneş ışınları, deniz tuzu, havuzdaki klor, artan terleme ve sıcak hava saç sağlığını tehdit eden unsurların başında geliyor. Özellikle yazın yapılan bazı hataların saçı daha da yıprattığını belirten Smile Hair Clinic kurucu ortaklarından Dr. Mehmet Erdoğan, yaz aylarında saçlara ekstra özen gösterilmesi gerektiğini söyleyerek "Özellikle ıslak saçı plajda fırçalamak gibi masum görünen alışkanlıklar, saç tellerinin kopmasına ve zamanla ciddi saç kaybına neden olabiliyor" diye konuştu.

Dr. Erdoğan, "Yazın saçlar daha fazla dış etkiye maruz kalıyor. Güneş ışınları saçın protein yapısını zayıflatırken, deniz ve havuz suyu saçın nemini emerek kurumasına neden oluyor. Özellikle saç ıslakken taramak ya da fırçalamak, saç tellerinin elastikiyetini azaltıp kırılmasına yol açıyor. Bu yüzden hem koruyucu hem de onarıcı ürünler kullanılmalı ve saç bakım rutinleri yaz koşullarına göre düzenlenmeli" diye konuştu.

Yaz aylarında en sık karşılaşılan problemler arasında saçlarda kuruluk, matlaşma, renk solması ve dökülme artışının yer aldığını aktaran Erdoğan, "Bu etkilerin önüne geçmek için saç derisinin düzenli temizliği, nem dengesinin korunması ve UV filtreli ürünlerin kullanımı büyük önem taşıyor. PRP ve saç mezoterapisi gibi gelişmiş tedavilerle yaz sonrası yaşanan saç kayıplarının önüne geçilmesine ve saçların yeniden güçlenmesine destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Erdoğan, "Sağlıklı saçlar, kişinin dış görünümünü tamamlayan önemli bir unsurdur. Aynı zamanda genel sağlık ve özgüvenin de göstergesidir. Bu nedenle saç problemlerini geçici bir durum olarak değerlendirmemeli, mutlaka uzman desteği alınmalıdır" dedi.

Erdoğan, yazın saçları korumak için 7 etkili yolu şöyle sıraladı:

"UV filtreli şampuan ve saç kremleri tercih edin.

"Deniz veya havuza girdikten sonra saçınızı temiz suyla durulayın.

"Islak saçı fırçalamaktan kaçının, tarayacaksanız geniş dişli tarak kullanın.

"Isı ile şekillendirmeyi minimuma indirin, saçların doğal kurumasına izin verin.

"Haftada 1–2 kez, saç tipinize uygun yoğun nemlendirici maske uygulayın.

"Güneş altında uzun süre kalacaksanız, şapka takın veya koruyucu sprey kullanın.

"Protein, demir ve biotin açısından zengin bir beslenme düzeni oluşturun."

Kaynak: DHA

Mehmet Erdoğan, Güzellik, Sağlık, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yazın Saç Bakımı İpuçları - Son Dakika

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