Yeni Test Düşüklere Çözüm Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık
BBC

Yeni Test Düşüklere Çözüm Olabilir

Yeni Test Düşüklere Çözüm Olabilir
26.06.2025 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de geliştirilen test, rahim zarındaki anormallikleri tespit ederek düşüklerin nedenini araştırıyor.

İngiltere'de bilim insanları, kadınların rahim zarında düşüklere neden olan anormallikleri tespit edebilen bir test geliştirdiklerini duyurdu.

Birden çok gebeliği düşükle sonuçlanan kadınlar için bu test, yeni tedavilerin önünü açabilir.

Warwick Üniversitesi'nden bir ekip, defalarca düşük yapmış olan bazı kadınlarda embriyonun yerleşmesi için güvenli bir alan oluşturması gereken- rahim zarının normalin dışında özellikler gösterdiğini ortaya çıkardı.

Bilim kuruluşları bu bulguların travma ve hayal kırıklığı yaratan düşükleri açıklamaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Yaklaşık her altı hamilelikten biri, çoğu ilk 12 haftada olmak üzere, düşükle sonuçlanıyor. Her bir düşük, bir sonraki hamilelikte de düşük riskini artırıyor.

Bugüne kadar bu alanda yapılan çalışmaların çoğu embriyonun kalitesine odaklandığı için rahim zarının rolü hakkında çok fazla şey bilinmiyordu.

Warwick Tıp Okulu'ndan araştırmacı Dr Jo Muter, "Birçok kadına sadece şansının yaver gitmediği söyleniyor. Ancak bizim bulgularımız rahmin, hamilelik oluşmadan önce düşük için uygun ortamı yaratma kapasitesinin olduğunu gösteriyor," diyor.

Rahim zarının görevi, hamilelik boyunca üzerindeki hücreleri bebeğe destek olan bir yapıya dönüştürüp, embriyonun gelişmesine yardımcı olmak.

Ancak rahim zarının vermesi gereken bu tepkide sorunlar olursa, destekleyici ortam yaratılamıyor ve kanama ile düşük ihtimali artıyor.

Bu sebeple ekip, yeni bir test geliştirerek rahim zarının embriyoya vereceği tepkileri ölçüyor.

Şu an pilot uygulama Conventry & Warwickshire Üniversite Hastanesi'nin düşük araştırmaları merkezi olan Tommy's National Centre for Miscarriage Research'te binden fazla kadın üzerinde deneniyor.

'Minicik bir mucize'

37 yaşındaki Charlie Beattie, dört yıl içinde sayısız düşük yaptı. Öyle ki, "Pozitif hamilelik testleri artık beni heyecanlandırmıyordu" diyor.

Leamington Spa'da yaşayan Charlie ve eşi Sam, birçok kez hayal kırıklığına uğradıktan sonra farklı şekillerde ailelerini genişletmeyi planlamaya başladı.

O sırada düşük araştırmaları merkezinin bir araştırma üzerinde çalıştığını öğrendi ve Charlie, rahminden bir parçanın alınıp incelenmesi için gönüllü oldu.

Testin sonucunda Charlie, rahminin "bebeklerin gelişimi için uygun bir ortam olmadığını" öğrendi.

Bulgular sonucunda önerilen sitagliptin ilacını üç ay boyunca kullandı. Ve nihayet bir kez daha hamile kaldığında bu kez bebek rahimde tutundu ve sağlıkla doğdu. Bugün dokuz haftalık olan bebeği June, Charlie için bu projenin inanılmaz mutluluk verici sonucuydu.

"O minicik bir mucize. Gerçek gibi gelmiyor," diyen Charlie, dokuz ay boyunca, June doğana kadar kaygıyla bekledi. Her bir ultrason bile onlar için yepyeni bir heyecandı:

"Biz daha önce hiçbir ultrason görüntüsünde hareket görmemiştik. Her seferinde bebeğin hareket ettiğini gördüğümüzde gözyaşlarına boğulduk."

İsteyen her kadın kliniğe giderek test yapılması için gönüllü olabilir, ancak uzun bir bekleme listesi var ve fonlar yeterli olmadığı için bazı testlerin ücretini kadınlar kendileri ödemek durumunda kalıyor.

Araştırma merkezinin direktörü Dr Jyotsna Vohra, çalışmanın fonlarının genişletilmesini umuyor ve "Fark yarattığı kanıtlanmış olan bu test ve tedavilere erişimde hiçbir engel olmamalı" diyor.

Dr. Muter, testin bir sonraki aşamasının her bir özel durum için uygun ilaç tedavisinin bulunması olduğunu söylüyor. Genelde diyabet hastalarının kullandığı sitagliptin, şimdilik rahim zarı sorunlarının çözümü için en sık başvurulan ilaç. Ancak mevcut başka ilaçlar da tedavide etkili olabilir.

Bu potansiyele sahip ilaçların yüzde 80'i hamile kadınlar üzerinde denenmediği için hangilerinin daha etkili olabileceği henüz bilinmiyor.

Kaynak: BBC

İngiltere, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni Test Düşüklere Çözüm Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Trump’tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası Oğlundan açıklama var Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü
Emre Altuğ’dan aşk itirafı Emre Altuğ'dan aşk itirafı
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
İBB soruşturmasında İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Togay da itirafçı oldu İBB soruşturmasında İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Togay da itirafçı oldu
Resmi görüşmelere başladı bile Alvaro Morata, Galatasaray’dan ayrılıyor Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor
Fenerbahçe’de 11 yıl sonra veda Maurizio Gherardini, İtalya’ya gitti Fenerbahçe'de 11 yıl sonra veda! Maurizio Gherardini, İtalya'ya gitti
Rutte’ye açık açık soruldu: Trump’ı bu kadar övmeniz normal mi Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?

11:37
Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte masadaki 3 senaryo
Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
10:52
Erdoğan’ın 3 talebine Trump’ın verdiği onay Yunan’ı alarma geçirdi
Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi
09:48
Yeğenini diri diri böyle yaktı
Yeğenini diri diri böyle yaktı
17:36
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
17:25
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
17:16
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden
Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
16:56
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor
Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
16:41
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
16:40
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
16:39
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
16:31
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
16:06
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
15:54
Rutte’ye açık açık soruldu: Trump’ı bu kadar övmeniz normal mi
Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 11:47:43. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Test Düşüklere Çözüm Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.