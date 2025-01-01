Yüksek Ses İşitme Kaybına Neden Oluyor - Son Dakika
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Sağlık

Yüksek Ses İşitme Kaybına Neden Oluyor

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Doç. Dr. Erdem, yüksek sese maruz kalmanın işitme kaybı riskini artırdığına dikkat çekti.

01.01.2025 14:14
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Uzun süre yüksek ses maruziyeti işitme kaybına yol açıyor

ZONGULDAK - BEÜN Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Erdem, yüksek sese maruz kalmanın işitme kayıplarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Doç. Dr. Erdem, özellikle çocukluk çağında artan kulaklık kullanımının gelecekte ciddi işitme sorunlarına yol açabileceğini belirtti. İç kulaktaki tüylü sinir hücrelerinin sese hassasiyetinin yüksek olduğunu ifade eden Erdem, "Kulağa yüksek miktarda ses gelmesi bizim hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü iç kulaktaki sinir hücreleri, bunlara tüylü hücreler diyoruz, sese çok hassastır. Bunlar da sonuçta sinir hücresidir. Yüksek sese maruz kalma durumuna bağlı sinir hücresinin hasar alması ve maalesef geriye dönüşü olmuyor. Bu sese uzun süre ve fazla maruz kalırsak harabiyet o kadar fazla oluyor. Dolayısıyla günümüzde çocukluk çağında bile artık kulaklıkların sık kullanımı ilerleyen yıllarda işitme kayıplarının artmasına sebep oldu. Günümüzde sebep oldu ilerde daha fazla sebep olacak. Hiç bizim önerdiğimiz bir şey değil kulaklıkla uzun süre müzik dinlenmesi gibi yüksek sese maruz kalma."

Doç. Dr. Erdem, özellikle kulaklıkla uzun süre müzik dinlenmesi gibi alışkanlıkların, ilerleyen yıllarda işitme kayıplarının artmasına yol açacağını vurguladı ve yüksek sese maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

İşitme Kaybı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüksek Ses İşitme Kaybına Neden Oluyor - Son Dakika

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