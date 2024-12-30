Yüz Felcinde Erken Müdahale Önemli

Sağlık

Yüz felcinde erken müdahale kalıcı hasarların önüne geçiyor

KONYA - Soğuk havalarda meydana gelen yüz felcine dikkat çeken uzmanlar, ilk belirtide hemen sağlık kuruşuna başvurmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fakih Cihat Eravcı, halk arasında yüz felci olarak bilinen yüzün bir kısmının ya da tamamının kaymasına neden olan fasiyal paralizinin asıl nedeninin uçuk virüsü olduğunu ifade etti. Eravcı, "Yüz felci bizim aslında beyin inmelerinden sonra gelişebilecek ama daha çok bizim halk arasında bilenen tabiriyle yüzün bir kısmının kayması durumunda böyle bir enfeksiyonla ilişkilendirdiğimiz hastalık. Enfeksiyon sıklığımız arttığı zamanlarda artma riski kendi içinde var ama en çok suçlanan şey uçuk virüsüdür. Uçuk virüsü ve herpes simpleks virüsü dediğimiz virüsler yüzümüzdeki sinirimizin alanda daralmasına ve ödemlenmesine, fonksiyon kaybına sebebiyet veriyor. Tabii bunu yaş fark etmeksizin tüm hasta gruplarında görebiliriz. Bu kendi içerisinde iyileşme süreci olabilmekte, yüzde 95'lere kadar iyileşebilmekte ama erken tedavi edildiği taktirde hem iyileşme hızımız artmakta hem de sekelsiz bir şekilde, hissiz bir şekilde iyileşmeye katkı sağlayabilmekteyiz. Bu yüzden erken müdahale kıymetlidir. Herhangi bir yüz felci durumu olduğu taktirde bir acil başvuru, kulak burun boğaz başvurusu, nöroloji başvurusu uygun olacaktır" dedi.

"Bazen cerrahi bir müdahale söz konusu olabiliyor"

Uçuk virüsü ve soğuğun etkisinin zararlarının kimilerinde hafif kimilerinde ağır sonuçlandığını anlatan Eravcı, "Soğuğun tamamen etkisinden ziyade soğuktan kaynaklı uçuk virüslerinin bizim sinirimizde ödemlenme yapması, sinirin de zaten kendisinin kemik yapısının içinden kulaktan geçtiği için burada ödeme bağlı sıkışması da söz konusu. Bu tabii formları itibariyle hafif ve ağır olabiliyor. Çok hafif formda olduğu zaman sadece bir kortizon tedavisi yeterli olabiliyorken bazen cerrahi bir müdahale söz konusu olabiliyor" şeklinde konuştu.

"Başvuruyu erken yapmakta fayda var"

Eravcı, yüzün tamamında kayma olduğunda dışarıdan fark edilebildiğini belirterek, "Yüzümüzün tamamında bir kayma olduğu zaman bu durum dışarıdan fark edilebiliyor. Kişi ilk hafif belirtilerde fark edemiyor. Dışarıdan gelen bir fark edilmeden dolayı olabiliyor. Aslında hafif formlarda erken dönemde tedaviye başlandığı zaman sonuçlarımız çok daha iyi oluyor. Bu anlamda kişinin kendisinde kayma olduğunda, hafif bir hissiyat olduğunda başvurması, sürecin nihai sürecini etkilemekte. O yüzden başvuruyu erken yapmakta fayda var" diye konuştu.