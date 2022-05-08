1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı. Aynı saatte oynanan 9 maçta play-off ve küme düşme potasında kritik sonuçlar ortaya çıktı.
Sporx'in derlediği habere göre, 1. Lig'de Tuzlaspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele playoff hattının son koltuğu için yapılan maçta gülen taraf 7. sıradaki Tuzlaspor oldu. Tuzlaspor, 3-2 kazanarak 6. sıradaki Eyüpspor ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü.
Playoff için mücadele eden Samsunspor, Boluspor'a 2-1 mağlup olarak Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı. Boluspor ise bu galibiyetle birlikte 1. Lig'de kalmayı hemen hemen garantilemiş oldu.
Ateş hattındaki en kritik maçta Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Dolu tribünler önünde oynanan maç 2-2 berabere bitti. Bursaspor ise geçen hafta şampiyon olan Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Bursaspor, 90+4. dakikada Uğur Kaan'ın attığı golle kazandı. Bursaspor puanını 41 yükseltti. Kümede kalma hattıyla arasındaki farkı 1'e indirdi.
Gençlerbirliği, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek küme düşme hattıyla arasına 4 puanlık bir fark yarattı ve çok büyük ihtimalle 1. Lig'de kalmayı garantiledi. Denizlispor da Menemenspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı büyük oranda garantiledi. Menemenspor ise Altınordu'nun 4 puan gerisine düştü ve işini mucizelere bıraktı.
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