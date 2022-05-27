10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı - Son Dakika
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10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı

27.05.2022 14:54
10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Fetih Kupası başladı.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Fetih Kupası başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyona 32 ülkeden 500 sporcu katıldı.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları yapıldı. Atışlarda, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da yer aldı.

Dünyada hem geleneksel okçuluk hem olimpik yay hem de makaralı yay olmak üzere 3 dalda müsabakanın yapıldığı en büyük uluslararası spor organizasyonunda yarın eleme atışları yapılacak. Organizasyon 29 Mayıs Pazar günü final atışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Etkinlikler kapsamında, 569 hatmi şerif tamamlanacak, 569 akçaağaç dikim mevsiminde toprakla buluşturulacak ve bayrak yürüyüşü yapılacak.

Fetih kutlaması ise 29 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Okmeydanı, İstanbul, Okçular, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da başladı - Son Dakika


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