10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor - Son Dakika
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10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor

28.05.2022 23:19

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Fetih Kupası devam ediyor.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Fetih Kupası devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen organizasyonda ikinci gün sona erdi.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde geleneksel ile modern okçuluk eleme atışları yapıldı.

Dünyada hem geleneksel okçuluk hem olimpik hem de makaralı yay olmak üzere 3 dalda müsabakanın yapıldığı en büyük uluslararası spor organizasyonuna 32 ülkeden 500'e yakın sporcu katılıyor.

Organizasyon, yarın final atışları ve ödül töreniyle sona erecek.

10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor
10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor
10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor
10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10. Uluslararası Fetih Kupası, İstanbul'da sürüyor - Son Dakika


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