Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda ortaya çıkan görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı: Derhal gönderin

Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelede sonradan oyuna giren Ronaldo'nun tavırları ülkesinde büyük ses getirdi.

İLK 11'DE BAŞLAMASI İSTENMİYOR

İsviçre karşılaşma öncesi Portekiz'de yapılan bir ankette, binlerce kişi Cristiano Ronaldo'nun mücadeleye yedek başlaması yönünde görüş bildirmişti. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos da, Ronaldo'yu yedek başlatarak bunu taktiksel nedenlerle yaptığını söylemişti. Ancak yıldız futbolcunun karşılaşma sonrası ortaya çıkan görüntülerinde bu durumdan oldukça mutsuz olduğu görüldü.

MAÇ SONU OLAY TAVIR

Cristiano Ronaldo sonradan oyuna girdiği maçın sonunda tepkisini gizlemedi. Tüm takım sahada kutlama yaparken soyunma odasının yolunu tutan Portekizli yıldızın bu tavrı büyük tepki çekti. Takım arkadaşlarından adeta kendini soyutlayan Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki tek golünü Gana karşısındaki maçta penaltıdan kaydetti.