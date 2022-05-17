1461 Trabzon'un Play-off şanssızlığı - Son Dakika

TFF 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon (Hekimoğlu Trabzon FK) son 3 sezondur play-off'lardan dönüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, 2021-22 sezonunda da play-offlar'dan döndü. Son 3 sezondur mücadele verdiği ligde zirveye oynayan ancak play-offlar'da mücadele eden Trabzon temsilcisi bu sezon da An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ile ilk maçta 0-0 berabere kalırken, evinde ise rakibine 2-0 mağlup olarak Spor Toto 1. Lig hedefini gerçekleştiremedi.

Trabzon temsilcisi 2019-2020 sezonunda ligi 55 puan ile 3. sırada tamamlayarak play-off'lara kalmıştı. Play-off maçında Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup olan 1461 Trabzon elenerek üst lige çıkma şansını kaybetmişti. 2020-2021 sezonunda ise güçlü bir kadro kuran Karadeniz ekibi sezonu 71 puanla 2. sırada tamamladı. Play-off'larda ise Yarı Final'e çıkıp Kocaelispor'un rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalan 1461 Trabzon evinde de 2-2 berabere kalarak Spor Toto 1. Lig'e çıkma hedefini gerçekleştiremedi.

Bu sezon ise sezona yine Spor Toto 1. Lig'e çıkma hedefiyle başlayan ve buna göre kadro planlaması yapan 1461 Trabzon, sezonu 74 puanla 2. sırada tamamladı. Play-off'larda ise Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ile 0-0 berabere kalarak avantaj elde eden Karadeniz ekibi evinde ise rakibine 2-0 mağlup oldu ve 3 sezondur mücadele ettiği Play-off'lardan yine eli boş döndü. - TRABZON