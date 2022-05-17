1461 Trabzon'un Play-off şanssızlığı - Son Dakika
Üye Girişi

1461 Trabzon'un Play-off şanssızlığı

17.05.2022 10:13
1461 Trabzon'un Play-off şanssızlığı

TFF 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon (Hekimoğlu Trabzon FK) son 3 sezondur play-off'lardan dönüyor.

TFF 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon (Hekimoğlu Trabzon FK) son 3 sezondur play-off'lardan dönüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, 2021-22 sezonunda da play-offlar'dan döndü. Son 3 sezondur mücadele verdiği ligde zirveye oynayan ancak play-offlar'da mücadele eden Trabzon temsilcisi bu sezon da An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ile ilk maçta 0-0 berabere kalırken, evinde ise rakibine 2-0 mağlup olarak Spor Toto 1. Lig hedefini gerçekleştiremedi.

Trabzon temsilcisi 2019-2020 sezonunda ligi 55 puan ile 3. sırada tamamlayarak play-off'lara kalmıştı. Play-off maçında Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup olan 1461 Trabzon elenerek üst lige çıkma şansını kaybetmişti. 2020-2021 sezonunda ise güçlü bir kadro kuran Karadeniz ekibi sezonu 71 puanla 2. sırada tamamladı. Play-off'larda ise Yarı Final'e çıkıp Kocaelispor'un rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalan 1461 Trabzon evinde de 2-2 berabere kalarak Spor Toto 1. Lig'e çıkma hedefini gerçekleştiremedi.

Bu sezon ise sezona yine Spor Toto 1. Lig'e çıkma hedefiyle başlayan ve buna göre kadro planlaması yapan 1461 Trabzon, sezonu 74 puanla 2. sırada tamamladı. Play-off'larda ise Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ile 0-0 berabere kalarak avantaj elde eden Karadeniz ekibi evinde ise rakibine 2-0 mağlup oldu ve 3 sezondur mücadele ettiği Play-off'lardan yine eli boş döndü. - TRABZON

YORUMLAR
500
TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin programı belli oldu Futbol: TFF 2. Lig Futbol: TFF 2. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Play Off, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1461 Trabzon'un Play-off şanssızlığı - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde
10:09 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse azınlığa düşeceğiz
10:06 Başına keserle vurup öldürdükten sonra battaniyeye sarıp yakmışlar! Katil sorguda cinayeti bir bir itiraf etti
10:02 Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında "muhalefet kazanır" diyenlerin oranı %52
10:00 Büyük Birlik Partisi seçime kendi logo ve ismiyle katılacak
09:58 Safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı! Hiçbir şikayeti olmayan hasta doktorları şaşırttı
09:51 Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı
09:40 SADAT ortaklarından Mehmet Naci Efe: Devletin silahlarını Dışişleri Bakanlığı'nın onay verdiği ülkelere satıyoruz
09:38 Oyuncu Demet Evgar, anneliğe geçiş kutlamasından sonra bu sefer de kına gecesi yaptı
09:21 Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 10:23:34. #1.13#
SON DAKİKA: 1461 Trabzon'un Play-off şanssızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement