18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18. Dünya Atletizm Şampiyonası

17.07.2022 23:58
18. Dünya Atletizm Şampiyonası

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 3 dalda madalyalar sahiplerini buldu.

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 3 dalda madalyalar sahiplerini buldu.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 3. gün sabah seansında maraton, 10 bin metre ve çekiç atmada madalya mücadeleleri yaşandı.

Etiyopyalı Tamirat Tola, 2 saat 5 dakika 36 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak erkekler maratonda altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 10 bin metre finalini, 27 dakika 27.43 saniyelik zamanıyla Ugandalı Joshua Cheptegei kazandı.

Kadınlar çekiç atmada birinciliği, 78,96 metrelik derecesiyle ABD'li Brooke Andersen elde etti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Oregon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18. Dünya Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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