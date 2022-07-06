18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika
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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

06.07.2022 10:51
18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Peker, erkekler gülle atmada altın madalya kazandı.

İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Ali Peker, erkekler gülle atmada altın madalya kazandı.

Batı Kudüs'te yer alan Givat Ram Atletizm Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde erkekler gülle atmada final müsabakaları yapıldı.

Ali Peker, 21,03'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Ali, 18 yaş altı kategorisinde ise dünyada yılın en iyi derecesine imza attı. Milli sporcu, 20,76 ile elinde bulundurduğu Türkiye rekorunu da 21,03'e çıkarmayı başardı.

Türkiye'ye organizasyonda ilk madalyasını kazandıran Ali Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok gururlu olduğunu belirterek, "21,03'lük derecemle Türkiye rekorunu yeniden kırdım. Darısı 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na. Çok mutluyum. Çok iyi hissediyorum. Güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ali Peker, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası - Son Dakika

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