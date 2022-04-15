18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Son Dakika

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, dördüncü maçında İsrail'e 4-1 yenildi.

Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçta ilk periyot, 0-0 sona erdi. İkinci periyodu 2-0 önde kapatan konuk ekip, salondan da 4-1 galip ayrıldı.

Milliler, grubundaki ilk maçında Tayvan'a 8-3, ikinci karşılaşmasında Belçika'ya 5-0, üçüncü mücadelesinde de İzlanda'ya 4-2 mağlup olmuştu.

Grupta günün diğer maçlarında Belçika, Tayvan'ı 4-2, İzlanda da Meksika'yı 3-1 yendi.

Dördüncü maçlar sonunda İzlanda 12 puanla liderliğe yükselirken, Belçika ve Tayvan 9'ar puanla iki ve üçüncü sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki beşinci ve son maçını 17 Nisan Pazar günü Meksika ile oynayacak.

Millilerin yer aldığı A Grubu'nda Belçika, Tayvan, İsrail, İzlanda ve Meksika bulunuyor.