18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, Türkiye-Meksika mücadelesiyle tamamlandı.

Grubun son sırasında yer alan iki takımın mücadelesinde Türkiye 2-0 önde olduğu maçın son bölümlerinde Meksika'nın sayılarına engel olamadı ve normal süre 2-2 eşitlikle sona erdi. Meksika uzatma periyodunda bir sayı daha kazanarak karşılaşmayı 3-2 kazanırken, ay-yıldızlı ekip grupta son sırada yer aldı.

Tayvan, grubu ilk sırada bitirirken, Belçika ikinci, İzlanda üçüncü, İsrail dördüncü, Meksika ise beşinci oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende madalyalar sahiplerini buldu.

İlk üçe giren takımlara ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın verdi.