Deniz Ertan altın madalya kazandı - Son Dakika
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Deniz Ertan altın madalya kazandı

05.07.2022 20:38
Deniz Ertan altın madalya kazandı

Milli yüzücü Deniz Ertan, Akdeniz Oyunları kadınlar 400 metre serbestte altın madalyaya uzandı.

Milli yüzücü Deniz Ertan, Akdeniz Oyunları kadınlar 400 metre serbestte altın madalyaya uzandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda Deniz Ertan, kadınlar 400 metre serbest finalinde 4: 08.04'lük dereceye imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Ertan altın madalya kazandı - Son Dakika

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